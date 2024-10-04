В Кремле сообщили, как Путин отметит день рождения 7 октября

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин проведет свой день рождения 7 октября в рабочем режиме. Планируются встречи с лидерами стран СНГ, а также ряд других рабочих не публичных встреч. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 4 октября.
«Особо праздничного ничего не будет. У него будут в первой половине дня рабочие встречи, закрытые, непубличные. Вечером будут главы государства СНГ у президента», — цитирует Пескова РИА Новости.
Отметим, что в понедельник, 7 октября, главе государства исполняется 72 года.
Ранее Госдума сообщила, что в конце октября россиян ждет 6-дневная рабочая неделя. Это связано с переносом выходного 30 апреля. Рабочая неделя начнется 28 октября и продлится до 2 ноября включительно, при этом последний рабочий день официально будет сокращенным.
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Лия Мурадьян