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В Кремле сообщили, как Путин отметит день рождения 7 октября

Песков: Путин в день рождения 7 октября проведет рабочие встречи с лидерами СНГ
04 октября 2024, 13:08
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин проведет свой день рождения 7 октября в рабочем режиме. Планируются встречи с лидерами стран СНГ, а также ряд других рабочих не публичных встреч. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 4 октября.
«Особо праздничного ничего не будет. У него будут в первой половине дня рабочие встречи, закрытые, непубличные. Вечером будут главы государства СНГ у президента», — цитирует Пескова РИА Новости.

Отметим, что в понедельник, 7 октября, главе государства исполняется 72 года.



Ранее Госдума сообщила, что в конце октября россиян ждет 6-дневная рабочая неделя. Это связано с переносом выходного 30 апреля. Рабочая неделя начнется 28 октября и продлится до 2 ноября включительно, при этом последний рабочий день официально будет сокращенным.

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Школьники из Раменского приняли участие в мастер-классе по робототехнике
04 октября 2024, 13:19

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

Мастер-класс по механике и робототехнике провели для учеников восьмого класса Раменской школы №21 в Раменском коллеже, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Занятие для школьников провёл руководитель учебно-производственного комплекса Раменского колледжа Максим Широков. Он рассказал ребятам о том, что такое программирование и робототехника, и показал, как можно использовать учебные конструкторы для создания сложных механизмов», — говорится в сообщении.
На мастер-классе по робототехнике школьники создали робота из деталей детского конструктора и подключили его к программе, которую написали сами, так что робот выполнял запрограммированные для него задачи. А на занятии по мехатронике ребятам продемонстрировали учебную модель подачи воздуха.

Мастер-класс был организован в рамках профориентационного проекта «Россия — мои горизонты».

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В Пресненском районе Москвы более 600 человек переедут в новый дом по реновации
04 октября 2024, 13:02

Фото: пресс-служба Департамента градостроительной политики и строительства Москвы

Свыше 600 жителей старых домов в Пресненском районе Москвы переедут в новостройки. Об этом рассказал Заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
По его словам, в рамках мероприятий по реализации программы реновации москвичам предоставлены квартиры с улучшенной отделкой на улице Пресненский Вал. Поэтапное переселение по программе началось ещё в сентябре, уточнил заммэра. Всего в рамках программы реновации предусмотрено переселение более восьми тысяч жителей из 53 старых домов, добавил Ефимов.

Департамент городского имущества направляет жителям Пресненского района письма с предложением новых квартир. Горожане могут воспользоваться бесплатным сервисом «Помощь при переезде». Город пришлет грузчиков и машину, чтобы перевезти вещи из старого жилища в новое. Для удобства горожан работает Центр информирования по переселению, где участникам программы оказывают бесплатную помощь на всех этапах переезда.

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Глава городского округа Реутов Филипп Науменко проверил реконструкцию теплотрассы
04 октября 2024, 13:00

Фото: пресс-служба г.о Реутов

Депутат Московской областной думы Тарас Ефимов и Филипп Науменко встретились с подрядчиком и жителями улицы Советской, чтобы обсудить завершение ремонтных работ и дальнейшее благоустройство территории, сообщает пресс-служба городского округа Реутов.
Теплотрасса в северной части города не подвергалась капитальному ремонту с момента её постройки. В настоящее время осуществляется замена 880 метров труб.

Проект является сложным как с точки зрения масштаба, так и технических задач. Однако модернизация необходима для обеспечения бесперебойного теплоснабжения на протяжении многих лет в 43 домах, где проживает более 7,5 тысяч человек.

Представитель подрядчика заверил главу муниципалитета, что все работы будут завершены к середине октября. Сейчас на объекте задействовано 45 рабочих и 12 единиц техники. После завершения работ начнётся первый этап благоустройства.

«Подрядчик приведет в порядок тропинки, тротуары и заграждения. Весной вместе проведем озеленение. Рад, что жители Реутова понимают необходимость этой реконструкции», — заявил Глава города Науменко.
Во время встречи были подняты и другие вопросы. Жители попросили установить «лежачих полицейских» во дворах, упорядочить парковочные места и обрезать тополя возле школы в рамках будущего благоустройства. Все обращения были переданы для дальнейшей проработки.

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В Ступине собрали очередную партию гуманитарной помощи для бойцов СВО
04 октября 2024, 12:57

Фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино

Новую партию гуманитарной помощи собрали в центре гражданского и патриотического воспитания «Армеец» городского округа Ступино, завтра он будет отправлен в зону проведения специальной военной операции, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В числе гуманитарного груза – коптеры, рации, противодронные ружья, медикаменты, предметы личной гигиены и многое другое. Весь округ объединился и помогает защитникам Отечества. Благодарю всех за участие и неравнодушие», — сказал глава городского округа Ступино Сергей Мужальских.
В сборе помощи приняли участие члены окружного Совета депутатов, активисты местного отделения партии «Единая Россия», промышленные и торговые предприятия, представители бизнес-сообщества и просто неравнодушные жители.

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«Быть готовыми»: Врач назвал опасные вирусы, которые «бродят» по России
Врач Жемчугов: по России ходить корь, лихорадка Западного Нила и малярия
04 октября 2024, 12:55

Фото: istock/Lisa Nentwich

Осень — сезон различных вирусных заболеваний. Сейчас, когда погода еще не совсем стабильна, случаются резкие перепады температур, особенно важно беречь свое здоровье.
Доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с «Радио 1» сообщил, что в настоящее время в России очень много различных вирусов, и важно в первые же сутки с помощью теста его определить.

«Сейчас коронавирус стал одним из сезонных ОРВИ, он самый безобидный. Некоторый грипп тяжелее протекает — даже с летальным исходом. Надо врачам готовиться, чтобы в первые сутки человеку провести тест на определение вируса», — сказал врач.

Он добавил, что вся система здравоохранения должна помнить, помимо коронавируса, и про другие заболевания — более остро протекающие.

«Ходит корь, лихорадка Западного Нила, малярия была в Москве. Люди уезжают в дальние страны, не защищаются, а потом привозят. Ну и никто не отменял мощный всплеск желудочно-кишечных заболеваний, ротавирус, кишечные гриппы, венерические заболевания. Надо к этому быть готовыми», — предупредил Жемчугов.

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Болгар опровергла слова представителя Дурова о том, что они не были парой
04 октября 2024, 12:47

Фото: iStock/Irina Gutyryak

Ирина Болгар опровергла слова представителя создателя мессенджера Telegram Павла Дурова о том, что они не были парой. Об этом она написала в своих соцсетях.
Ранее представитель Дурова в интервью газете The New York Times заявил, что предприниматель и мать его детей Ирина Болгар не были парой.

Женщина подчеркнула, что уже предоставила американскому изданию весомые доказательства, опровергающие сказанное представителем Дурова. В частности, у неё есть переписка, которая подтверждает, что Дуров считал их отношения семейными.

Ранее Болгар в беседе с изданием Politico заявила, что в 2018 году Дуров собирался перевезти её и их общих детей в Париж, где оплачивал бы им аренду дома за более чем семь миллионов рублей в месяц. При этом сам планировал жить отдельно.

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Выяснилось, за что Бакальчук требует с жены и Wildberries 350 миллиардов рублей
Бакальчук требует 350 миллиардов рублей с жены, Wildberries и РВБ
04 октября 2024, 12:46

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Муж основательницы Wildberries Татьяны Ким Владислав Бакальчук требует 350 миллиардов рублей с супруги, а также с ООО «Вайлдберриз» и ООО «РВБ». Об иске против жены и двух компаний бизнесмен сообщил 4 октября в Telegram-канале.
По словам Бокальчука, в судебном иске идет речь о сделках по передаче компании Wildberries ООО «РВБ». Он заявляет, что активы передали без его согласия, поэтому считает сделку незаконной и юридически ничтожной.

В 350 миллиардов Бокальчук оценил банк Wildberries, склады, грузовые машины, товарные знаки, технику, сайт и другое имущество. По словам бизнесмена, сумма не окончательная и в процессе разбирательства может значительно увеличится.

Ранее Владислав Бакальчук подал иск в Савеловский суд Москвы с требованием признать недействительной сделку по передаче объединенной компании домена Wildberries.ru.

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Кашпировский потребовал от ученой публичных извинений и 15 тыс. долларов
04 октября 2024, 12:44

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Представитель Кашпировского потребовал 15 долларов и публичных извинений от доктора наук Татьяны Черниговской, которая не признает гипнотизёра научной. Об этом сообщает Shot.
По данным издания, племянник Кашпировского потребовал от 77-летнего учёного-психолингвиста Татьяны Черниговской принести публичные извинения за слова о том, что деятельность чародея не является научной.

Напомним, ранее ученая заявляла, что учёный-нейрофизиолог и исследовательница мозга Наталья Бехтерева при изучении деятельности Кашпировского не обнаружила в его работе ничего научного.

После этого племянник Кашпировского Юрий Мамаев направил Черниговской письмо, в котором потребовал принести публично извиниться и опровергнуть свои слова. На это женщине дали три дни, далее ей пригрозили подать иск на 15 тысяч долларов.

Ученая отметила, что Кашпировского стоит проверить на предмет психической вменяемости.

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#учёный
#мошенничество
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В Москве проверили более 65% газовых плит с начала года
Бирюков: в Москве проверили более 65% газовых плит с начала года
04 октября 2024, 12:36

Фото: iStock/simpson33

Около 1,2 миллиона газовых плит проверили в этом году специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы. Об этом в беседе с журналистами сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.
По его словам, вопросы газовой безопасности находятся на особом контроле городских властей. В связи с этим проводится ежегодное плановое техобслуживание всего газифицированного фонда Москвы. За январь-сентябрь 2024 года были проверены работоспособность и соответствие требованиям безопасности порядка 1,2 миллиона газовых плит, что составляет свыше 65% от общего числа.

Бирюков подчеркнул, что обнаруженные во время проверок нарушения оперативно исправляются, а с жителями проводится инструктаж. Также им выдают памятки.

Заместитель Собянина напомнил, что срок службы газовой плиты в среднем составляет 10-12 лет, после чего начинают изнашиваться их составляющие.

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