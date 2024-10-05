Путин сообщил президенту Таджикистана Рахмону о предстоящей встрече в Москве

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Президент РФ Владимир Путин поздравил своего коллегу из Таджикистана Эмомали Рахмона с днём рождения. В поздравительной телеграмме российский лидер также написал о предстоящей «в ближайшие дни» встрече в Москве.
Текст телеграммы опубликован на сайте главы таджикского государства. Путин отметил, что в России высоко ценят усилия Рахмона, направленные на дальнейшее укрепление отношений стратегического партнёрства и союзничества между двумя государствами, а также на развитие взаимовыгодных связей в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), СНГ и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Накануне, 4 октября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на следующей неделе в Москве пройдёт заседание Совета глав государств-участников СНГ. Вечером 7 октября лидеры стран Содружества прибудут в российскую столицу. Владимир Путин примет участие в мероприятии, добавил Песков.
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Александр Бойцов