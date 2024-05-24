Кадыров присвоил звание Героя Чечни экс-премьеру республики Хучиеву

Фото: Пресс-служба главы Чеченской Республики
Бывший председатель правительства Чечни Муслим Хучиев удостоен звания «Герой Чеченской Республики» за вклад в социально-экономическое развитие региона, сообщил в пятницу глава региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Во вторник Хучиев сложил полномочия председателя правительства Чечни, которые он занимал с июня 2018 года.
В пятницу Кадыров объявил, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин назначил Хучиева своим помощником.
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В пятницу Кадыров объявил, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин назначил Хучиева своим помощником.
«Он внес значительный вклад в социально-экономическое развитие нашей республики», — отметил Кадыров.Читайте также:
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Артем Кузьмин