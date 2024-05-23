Кадыров пригласил Путина в Чечню

Фото: сайт Кремля
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил, что провёл встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве и доложил ему о социально-экономической ситуации. Об этом Кадыров написал в своём Телеграм-канале.
Глава чечни заявил, что социально-экономическая ситуация в регионе стабильна.
Он также пригласил российского лидера в гости в Чеченскую республику.
До этого сообщалось, что сын главы Чечни Ахмат Кадыров назначен министром спорта региона. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Планомерно идет развитие всех ветвей экономики. Реализуем более 500 инвестпроектов, среди которых строительство двух гидроэлектростанций, нового аэропорта и железнодорожного вокзала, модернизация цементного завода», — написал Кадыров.
Он также пригласил российского лидера в гости в Чеченскую республику.
До этого сообщалось, что сын главы Чечни Ахмат Кадыров назначен министром спорта региона. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак