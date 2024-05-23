Фото: сайт Кремля
Глава Чечни Рамзан Кадыров раскрыл, что мечтает сделать с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Отвечая на вопрос журналиста RT, Кадыров признался, что мечтает посадить украинского лидера в подвал в Чечне.
Также он прокомментировал новые поставки западного оружия на Украину. По словам Кадырова, что бы Запад не отправлял украинским войскам, победу в конфликте непременно одержит Россия.
Он подчеркнул, что чем больше будет длится конфликт, тем меньше останется «шайтанов».
Ранее чеченский лидер призвал нанести удары по Эстонии с помощью гиперзвукового авиационного ракетного комплекса «Кинжал». Он заявил, что эта страна стала первой, сделавшей неуверенный шаг, изменив законодательство в польшу передачи замороженных российских активов Украине.
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Также он прокомментировал новые поставки западного оружия на Украину. По словам Кадырова, что бы Запад не отправлял украинским войскам, победу в конфликте непременно одержит Россия.
Он подчеркнул, что чем больше будет длится конфликт, тем меньше останется «шайтанов».
Ранее чеченский лидер призвал нанести удары по Эстонии с помощью гиперзвукового авиационного ракетного комплекса «Кинжал». Он заявил, что эта страна стала первой, сделавшей неуверенный шаг, изменив законодательство в польшу передачи замороженных российских активов Украине.
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Анастасия Чинкова