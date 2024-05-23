Кадыров рассказал о своей заветной мечте в отношении Зеленского

Стрелявший в премьер-министра Словакии Роберта Фицо Юрай Цинтула выступал против остановки поставок оружия на Украину, это и стало основным мотивом для совершения покушения на политика. Информация подтверждена в заявлении суда. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.