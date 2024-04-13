Радио1
Главная / Новости / Общество/ Кадыров прокомментировал сообщения о запрете гимна России в Чечне

Кадыров прокомментировал сообщения о запрете гимна России в Чечне

Кадыров назвал сообщения о запрете гимна РФ в Чечне выдумками «желтой прессы»
13 апреля 2024, 00:18
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров прокомментировал заявления «желтой и либеральной прессы» о якобы запрете гимна Российской Федерации в регионе. Об этом он написал в своём Телеграм-канале.
Кадыров отметил, что они с главой Минкульта ЧР Мусой Дадаевым ожидали апогея истерики вокруг новости о сохранении чеченской национальной музыки в традиционном темпе. Через время стали появляться материалы с якобы запретом российского гимна.

«Причем ряд авторитетных изданий выдал новость правильно сразу же, с разъяснением. А желтая и либеральная пресса третью неделю, прикусив язык, перебирает мелодии и подсчитывает количество тактов», — отметил Кадыров.


Кадыров также привел выдержу из постановления экспертного совета Министерства культуры Чечни для «либеральных оппозиционных журналистов». Он призвал обратить внимание на слова «национальной» и «чеченской», а также на отсутствие слова «запрет».

Глава республики добавил, что это является рекомендациями для исполнителей чеченских мелодий, которые были разработаны с целью сохранения музыкальной выразительности, самобытности и особенности.

Напомним, до этого региональный минкульт заявил о новых требованиях к музыке: чеченские вокальные и хореографические произведения должны соответствовать темпу от 80 до 116 ударов в минуту.

Читайте также:

В США умерли самые старые в мире сиамские близнецы Лори и Дори Шаппелл

Юрия Куклачёва госпитализировали прямо с его юбилейного концерта

Четвёртый энергоблок ЗАЭС приостановит выработку теплоэнергии


#запрет
#язык
#новости
#рамзан кадыров
#сво
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Исламский джихад» сообщил о ракетном обстреле израильского Сдерота
Военное крыло «Исламского джихада» заявило о ракетном ударе по Сдероту в Израиле
13 апреля 2024, 01:00

Фото: istock / zabelin

Военное крыло палестинского движения «Исламский джихад» – группировка «Отряды Аль-Кудс» – в Телеграм-канале сообщило о ракетном ударе по израильскому городу Сдерот.
«Отряды Аль-Кудс: совместно с силами Омара аль-Касема мы нанесли ракетные удары по Сдероту и поселениям, окружающим сектор Газа, в ответ на преступления сионистского врага против нашего народа», — сказано в сообщении.
Вечером 12 апреля ливанское движение «Хезболлах» уведомило, что по позициям израильской артиллерии на границе с Ливаном было выпущено несколько десятков ракет.

Также в армии обороны Израиля заявили, что около 40 ракетных пусков было зафиксировано со стороны Ливана населенным пунктам Израиля на севере государства.

Ранее сообщалось, что США изменили расстановку сил на фоне угрозы удара Ирана по Израилю. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Шольц назвал условие для диалога с Путиным

Киргизия выразила России обеспокоенность в связи с инцидентом с семьёй дипломата

Глава Гагаузии Гуцул сообщила о намерении Молдавии ликвидировать автономию

#движение
#израиль
#удар
#армия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стал известен предварительный диагноз Куклачева
Запашный: предварительно, у Юрия Куклачева произошел инфаркт
12 апреля 2024, 23:58

Фото: РИА Новости / Евгений Биятов

Народный артист РСФСР Юрий Куклачев, по предварительным данным, перенес инфаркт. Об этом проинформировал гендиректор Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный в Телеграм-канале.
О том, что артисту стало плохо на его юбилейном концерте «Самый добрый клоун» в «Вегас Холле», стало известно вечером 12 апреля. Куклачев пожаловался на сердце, его увезли на машине «скорой помощи».

Сын циркача сообщил, что отцу оказывают всю необходимую медицинскую помощь, сейчас он находится в больнице.

Куклачев с 1967 года выступал на арене Московского цирка на Цветном бульваре, в 1971 году окончил Государственное училище циркового и эстрадного искусства. С 1990 года Куклачев занимается руководством собственного театра дрессированных кошек, став первым русским постановщиком цирковых номеров с дрессированными кошками.

До этого стало известно, для чего Пугачёва впервые заявила о своей проукраинской позиции. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

В США умерли самые старые в мире сиамские близнецы Лори и Дори Шаппелл

Юрия Куклачёва госпитализировали прямо с его юбилейного концерта

Четвёртый энергоблок ЗАЭС приостановит выработку теплоэнергии


#помощь
#сердце
#инфаркт
#эдгард запашный
#артист
#сын
#болезни
#госпитализация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Небензя призвал Запад помочь в поимке заказчиков теракта в «Крокусе»
Небензя: РФ рассчитывает на помощь Запада в поимке заказчиков «Крокуса»
12 апреля 2024, 23:13

Фото: сайт Кремля

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призвал Запад помочь в поимке заказчиков террористического акта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Московской области. С таким заявлением он выступил в ходе заседания Совета Безопасности ООН, сообщает РИА Новости.
«Рассчитываем, что западные коллеги будут сотрудничать с нами в вопросах поимки заказчиков терактов в «Крокус Сити Холле» и привлечения их к ответственности, равно как и вопросах наказания виновных в терактах против «Северных потоков», которые все наши коллеги, также, как и теракт в «Крокус Сити Холле», недвусмысленно осудили», — заявил Небензя.
До этого Небензя заявил, что в причастности Украины к теракту в «Крокусе» нет сомнений. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что США покрывают террористов, чтобы отвести подозрения от себя.

Вечером 22 марта в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу по людям. В результате теракта погибло 144 человека.

Читайте также:

В США умерли самые старые в мире сиамские близнецы Лори и Дори Шаппелл

Юрия Куклачёва госпитализировали прямо с его юбилейного концерта

Четвёртый энергоблок ЗАЭС приостановит выработку теплоэнергии
#подмосковье
#теракт
#оон
#новости
#запад
#небензя
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США умерли самые старые в мире сиамские близнецы Лори и Дори Шаппелл
12 апреля 2024, 22:46

Фото: iStock/Imagesines

В США умерли самые старые в мире сиамские близнецы Лори и Джордж (Дори) Шаппелл. Об этом сообщает РИА Новости.
Им было 62 года. В молодости одна из сестёр была канти-певицей, а вторая работала в прачечной больницы. У близнецов были проблемы с позвоночником, поэтому ходить могла только одна. Вторая же передвигалась на специальном кресле.

Отмечается, что сиамские близнецы скончались 7 апреля в больнице при Пенсильванском университете, сообщает похоронное бюро Leibensperger.

Ранее издание Kyodo сообщало, что в Японии умер самый пожилой в стране мужчина. Ему было 112 лет. Дата и причины смерти не разглашаются по решению семьи покойного.

Читайте также:

В Бангкоке умер россиянин, впавший в кому в самолете «Аэрофлота»

The Washington Post: Умер лауреат Нобелевской премии по экономике Даниэль Канеман

В Белгородском зоопарке умер лебедь, раненный при обстреле
#смерть
#сша
#семья
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Юрия Куклачёва госпитализировали прямо с его юбилейного концерта
12 апреля 2024, 22:36

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Народный артист РСФСР Юрий Куклачёв почувствовал себя плохо во время его юбилейного концерта «Самый добрый клоун» в «Вегас Холле». Об этом в беседе с журналистами рассказал его сын.
Он пояснил, что его отец просто переусердствовал и выдал все свои эмоции, после чего почувствовал себя плохо. После первого отделения ему оказали необходимую медицинскую помощь. Затем артиста госпитализировали с жалобами на сердце, в настоящее время он находится в больнице.

Отмечается, что Куклачёв находится в сознании, может разговаривать. Однако подобных инцидентов с ним ещё не разу не происходило.

Также его сын рассказал, что за 15 минут антракта удалось полностью пересмотреть программу второго отделения, чтобы зрители не узнали, что случилось. В итоге шоу продолжилось.

Читайте также:

Ведущего передачи «Такси» Куличкова госпитализировали с инсультом

Лидера группы «Любэ» госпитализировали в Москве

Mash: Журналиста Леонида Млечина госпитализировали в Москве
#госпитализация
#артист
#болезнь
#помощь
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковный омбудсмен Фаевская получила за 2023 год 2,7 тыс. обращений
12 апреля 2024, 22:26

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

В прошлом году в аппарат уполномоченного по правам человека в Московской области поступило более 2,7 тыс. обращений. Об этом заявила подмосковный омбудсмен Ирина Фаевская, представляя на заседании Мособлдумы доклад о своей деятельности в 2023 году.
«В прошлом году поступило 2763 обращения. Из них более 80% – письменные. От жителей поступило более 45% обращений о нарушении социальных прав. Доля обращений по гражданским правам превысила 36%, по экономическим –10%. Далее следуют политические права – более 3%, культурные – 2% и экологические – порядка 1%», – рассказала Ирина Фаевская.
Она отметила, что от военнослужащих и в их интересах поступило 453 обращении по таким вопросам, как поиск пропавших без вести, вызволение из плена, медицинское обеспечение и реабилитация после ранения, оформление социальной поддержки.
«К нам обратились родственники с просьбой о розыске 150 пропавших без вести или находящихся в плену участников спецоперации. За год удалось вернуть из плена 18 бойцов и установить местонахождение двух», – сказала правозащитник.
По её словам, в 2023 году в шесть раз сократилось количество обращений от жителей ЛНР, ДНР, Украины, вынужденно покинувших свои дома и прибывших на территорию Подмосковья.

В прошлом году также был проведён правовой мониторинг по оценке влияния миграционной ситуации на социальные вопросы в Подмосковье. В ходе анализа целей приезда мигрантов выяснили, что 97% случаев – это трудоустройство.

Как отметила омбудсмен, Московский регион всегда был лидером по абсолютным значениям миграционного прироста. Очевидно, что миграция приводит к нагрузке на социальную и образовательную сферы, а также на здравоохранение.
«Доля совершённых мигрантами на территории России преступлений в 2022-м не превышала 4%. Однако, треть из них была совершена именно на территории Москвы и области. Миграционные процессы можно и нужно регулировать. Любой перекос в этой сфере расценивается как нарушение прав коренного населения или мигрантов», – подчеркнула правозащитник.
Послушав доклад Фаевской, депутаты приняли его к сведению.

Читайте также:

Подмосковный омбудсмен Фаевская встретилась в военном госпитале с участниками СВО

Подмосковный омбудсмен Фаевская поздравила участника СВО с юбилеем

Фаевская призвала защитить права потребителей при использовании искусственного интеллекта
#ирина фаевская
#омбудсмен
#правозащита
#мособлдума
#уполномоченный
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Роскомнадзор заблокировал сайт издания «Полит.ру»
Роскомнадзор заблокировал сайт «Полит.ру» за фейки
12 апреля 2024, 22:18

Фото: iStock/PUGUN SJ

Роскомнадзор заблокировал сайт издания «Полит.ру», который распространял фейковую информацию. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в беседе с ТАСС.
Отмечается, что издание неоднократно размещало на своём сайте недостоверную общественно-значимую информацию, которая направлена на дестабилизацию общественно-политической обстановки в России. В связи с этим Роскомнадзором было принято решение о блокировке сайта.

В ведомстве подчеркнули, что блокировка произошла на постоянной основе, в соответствии с законом об информации, защите информации и информационных технологиях.

Ранее в этот день Роскомнадзор заблокировал сайты нескольких зарубежных хостинг-провайдеров.

Читайте также:

Роскомнадзор заблокировал сайты иностранных хостинг-провайдеров

Роскомнадзор не видит необходимости в ограничении работы Telegram в РФ

Роскомнадзор назвал число заблокированных за терроризм Telegram-каналов
#роскомнадзор
#сайт
#фейки
#запрет
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Число преступлений в Павловском Посаде в начале года сократилось на 20%
12 апреля 2024, 22:10

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.

Количество преступлений, зарегистрированных в Павлово-Посадском городском округе в I квартале этого года, сократилось более чем на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Как сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета, такие данные стали известны в ходе подведения итогов оперативно-служебной деятельности ОМВД России «Павлово-Посадский».
«Общее число зарегистрированных преступлений сократилось на 20,3%. Раскрыто 188 преступлений, в том числе 52 кражи, 15 квартирных краж и четыре кражи транспортных средств. На 42,5% снизилось количество преступлений, совершённых ранее судимыми, на 11,1% – лицами, находящимися под воздействием алкоголя, на 66,7% – в состоянии наркотического опьянения», – говорится в сообщении.
Кроме того, сотрудники ОМВД обеспечили правопорядок при проведении 37 массовых мероприятий.

Как отметили в администрации, принимаемые меры позволили сохранить контроль за состоянием криминальной обстановки в Павлово-Посадском городском округе и не допустить роста резонансных преступлений.

Начальник ОМВД полковник полиции Илья Юхман поблагодарил личный состав за работу и высокий профессионализм. Он также обозначил задачи по дальнейшему укреплению правопорядка и безопасности населения.

Читайте также:

В Павловском Посаде проведут «Мульт-классы» для детей

В Павловском Посаде провели зональный этап игр КВН на тему пожарной безопасности

Названы участники церемонии открытия Кинофестиваля имени Вячеслава Тихонова
#мвд
#павловский посад
#безопасность
#правонарушения
#преступность
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
2,6 тыс. переселенцев из аварийных домов в Подмосковье обратились за сертификатами
12 апреля 2024, 21:55

Переселенцы из аварийных домов в Подмосковье подали уже 1708 заявлений на получение жилищных сертификатов. Это жители 31 городского округа региона, рассказали в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.
«Всего подано 1708 заявлений. Наибольшее количество зафиксировано в Шатуре, Сергиево-Посадском городском округе, Ступине, Егорьевске, Воскресенске. Всего за этой мерой поддержки обратились более 2,6 тыс. человек. Общая расселяемая площадь аварийного жилья за счёт сертификатов составляет 50 тыс. кв. м.», – говорится в сообщении.
У этой программы несколько плюсов. Так, собственникам не нужно ждать окончания строительства – приобрести жильё можно в любом уголке Подмосковья. Минимальный метраж составляет 33 «квадрата», а значит те, кто жил в квартире поменьше, смогут выбрать большее помещение.

По сертификату стоимость квадратного метра аварийного жилья составляет 130 тыс. рублей. Расселение ведётся в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».

Читайте также:

Депутат Останина предлагает выдавать сертификат на жильё за рождение 5 ребенка

Тренер из Дубны получила сертификат на жильё по социальной ипотеке

В Подмосковье дети-сироты могут получить сертификат на покупку жилья
#сертификат
#жильё
#переселение
#аварийное здание
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф