Кадыров прокомментировал сообщения о запрете гимна России в Чечне

Фото: сайт Кремля
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров прокомментировал заявления «желтой и либеральной прессы» о якобы запрете гимна Российской Федерации в регионе. Об этом он написал в своём Телеграм-канале.
Кадыров отметил, что они с главой Минкульта ЧР Мусой Дадаевым ожидали апогея истерики вокруг новости о сохранении чеченской национальной музыки в традиционном темпе. Через время стали появляться материалы с якобы запретом российского гимна.
Кадыров также привел выдержу из постановления экспертного совета Министерства культуры Чечни для «либеральных оппозиционных журналистов». Он призвал обратить внимание на слова «национальной» и «чеченской», а также на отсутствие слова «запрет».
Глава республики добавил, что это является рекомендациями для исполнителей чеченских мелодий, которые были разработаны с целью сохранения музыкальной выразительности, самобытности и особенности.
Напомним, до этого региональный минкульт заявил о новых требованиях к музыке: чеченские вокальные и хореографические произведения должны соответствовать темпу от 80 до 116 ударов в минуту.
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«Причем ряд авторитетных изданий выдал новость правильно сразу же, с разъяснением. А желтая и либеральная пресса третью неделю, прикусив язык, перебирает мелодии и подсчитывает количество тактов», — отметил Кадыров.
Кадыров также привел выдержу из постановления экспертного совета Министерства культуры Чечни для «либеральных оппозиционных журналистов». Он призвал обратить внимание на слова «национальной» и «чеченской», а также на отсутствие слова «запрет».
Глава республики добавил, что это является рекомендациями для исполнителей чеченских мелодий, которые были разработаны с целью сохранения музыкальной выразительности, самобытности и особенности.
Напомним, до этого региональный минкульт заявил о новых требованиях к музыке: чеченские вокальные и хореографические произведения должны соответствовать темпу от 80 до 116 ударов в минуту.
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Алина Юрчак