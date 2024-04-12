В США умерли самые старые в мире сиамские близнецы Лори и Дори Шаппелл

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В США умерли самые старые в мире сиамские близнецы Лори и Джордж (Дори) Шаппелл. Об этом сообщает РИА Новости.
Им было 62 года. В молодости одна из сестёр была канти-певицей, а вторая работала в прачечной больницы. У близнецов были проблемы с позвоночником, поэтому ходить могла только одна. Вторая же передвигалась на специальном кресле.
Отмечается, что сиамские близнецы скончались 7 апреля в больнице при Пенсильванском университете, сообщает похоронное бюро Leibensperger.
Ранее издание Kyodo сообщало, что в Японии умер самый пожилой в стране мужчина. Ему было 112 лет. Дата и причины смерти не разглашаются по решению семьи покойного.
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Отмечается, что сиамские близнецы скончались 7 апреля в больнице при Пенсильванском университете, сообщает похоронное бюро Leibensperger.
Ранее издание Kyodo сообщало, что в Японии умер самый пожилой в стране мужчина. Ему было 112 лет. Дата и причины смерти не разглашаются по решению семьи покойного.
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Анастасия Чинкова