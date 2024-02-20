Кадыров: Российский университет спецназа в Гудермесе назван именем Путина

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Университет спецназа, расположенный в Гудермесе, будет носить имя российского президента Владимира Путина, об этом заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
«Решение назвать Российский университет спецназа именем выдающегося политического деятеля современности, Президента России Владимира Путина было принято еще в момент его основания. Но для этого учреждение должно оправдать цель своего создания и доказать, что оно способно принести пользу нашей великой Родине – России», — написал Кадыров в своём Telegram-канале.
По его словам, за период проведения специальной военной операции, чеченский университет стал центром лучшей в России военной подготовки.
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