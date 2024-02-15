Кадыров: В Чечне ликвидировали трёх преступников, открывших огонь по полиции

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В Чечне ликвидировали трёх вооружённых преступников, открывших огонь по полицейским, об этом рассказал глава Республики Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале.
По словам Кадырова, перестрелка произошла в селении Старый Ачхой Ачхой-Мартановского района.
Кадыров подчеркнул, что в планах у задержанных было совершить ещё ряд преступлений, а также покушение на жизни сотрудников правоохранительных органов.
Чеченский лидер выразил благодарность за работу полицейских.
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«Сотрудники полиции ликвидировали трёх преступников, оказавших вооруженное сопротивление при задержании. В ходе спецоперации задержаны еще два участника бандитской группы, которые дают признательные показания», — рассказал глава Чечни.
Чеченский лидер выразил благодарность за работу полицейских.
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Евгения Парфентьева