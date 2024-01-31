Кадыров сообщил о присвоении Делимханову звания «генерал-майора»

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Президент России Владимир Путин присвоил воинское звание «генерал-майор» депутату Госдумы РФ Адаму Делимханову. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Друзья! Президент России Владимир Владимирович Путин своим Указом от 30 января присвоил воинское звание высшего офицера «генерал-майор» дорогому брату, депутату Госдумы РФ Адаму Делимханову», - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он отметил, что Делимханов имеет авторитет и пользуется уважением в многонациональном и многоконфессиональном российском обществе. По словам Кадырова, он с самого начала сражался с украинскими нацистами, а также освобождал от ВСУ Мариуполь и другие населенные пункты в ДНР. Также именно под руководством Делимханова чеченские подразделения выполняли боевые задачи СВО.
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Элина Позднякова