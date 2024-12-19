Кадыров: семьи, которые назовут ребенка в честь героев Чечни, получат 500 тыс рублей

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что семьи, которые назовут ребенка в честь героев республики, получат по 500 тысяч рублей. Об этом глава региона заявил после совещания о подведении итогов Года истории в Чечне.
«Родители появившихся на свет в этот день малышей, назвавшие младенцев в честь чеченских героев, получат по 500 тысяч рублей», — пояснил Кадыров.
По информации ТАСС, выплата будет доступна только тем семьям, чьи дети родились в определенные дни, даты которых пока не известны. Проведения акции рассчитано до конца года.
Также Кадыров призвал жителей Чечни оказать содействие в сборе важных исторических предметов и передать имеющиеся у них вещи в региональные музеи. Он отметил, что такими действиями граждане поспособствуют сохранению истории, которая станет доступна для будущих поколений.
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Иван Мусатов