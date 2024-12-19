Кадыров: семьи, которые назовут ребенка в честь героев Чечни, получат 500 тыс рублей

Стоит предложить ребенку альтернативы для подарков от Деда Мороза еще на стадии подготовки к празднику, когда он только составил список, чтобы не расстраивать его в новогоднюю ночь. Таким советом поделилась детский психолог Ирина Таранова. Также, по ее словам, важно помнить, что радость от Нового года связана не только с подарками, но и с праздничной атмосферой в семье.