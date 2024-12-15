Рамзан Кадыров рассказал об уничтожении 200 боевиков ВСУ после атаки на Грозный

Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru)
После недавней атаки украинских беспилотников на Грозный было ликвидировано 200 боевиков ВСУ. Об этом рассказал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
В своём телеграм-канале он уточнил, что расчёт «Искандера» поразил место дислокации украинской 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады.
Он также добавил, что последствия этих ударов возмездия могут быть во много раз страшнее, а данных о том, куда их наносить, российская разведка предоставляет вполне достаточно.
Напомним, три украинских БПЛА атаковали Грозный утром 15 декабря. Два из них были сбиты средствами ПВО, третий упал на территории ОМОНа «Ахмат-Грозный». Пострадавших нет.
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«Напоминаю представителям укрорейха: в следующий раз, когда вам придет мысль ударить беспилотниками по Чеченской Республике, имейте в виду, что мы будем наносить избирательные удары по местам скопления личного состава ВСУ», — написал глава Чечни.
Он также добавил, что последствия этих ударов возмездия могут быть во много раз страшнее, а данных о том, куда их наносить, российская разведка предоставляет вполне достаточно.
Напомним, три украинских БПЛА атаковали Грозный утром 15 декабря. Два из них были сбиты средствами ПВО, третий упал на территории ОМОНа «Ахмат-Грозный». Пострадавших нет.
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Александр Бойцов