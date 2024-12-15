Рамзан Кадыров рассказал об уничтожении 200 боевиков ВСУ после атаки на Грозный

Элитная 155-я отдельная механизированная бригада «Анна Киевская» проходила подготовку во Франции и была укомплектована новым французским вооружением. Солдаты, прошедшие обучение под контролем самого Эмманюэля Макрона, считались лучшими в ВСУ до момента, пока не попали на линию фронта. Чем заслужила внимание бригада ВСУ «Анна Киевская» читайте в материале «Радио 1».