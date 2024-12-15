Кадыров назвал удары по объектам ВСУ в Харькове ответом на атаку дронов в Грозном

Рамзан Кадыров (фото: kremlin.ru)
ВКС России нанесли удары по объектам в Харькове и ликвидировали около 200 бойцов ВСУ в ответ на атаку трёх беспилотников на Грозный. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
По его сведениям, украинские войска попытались атаковать Грозный беспилотниками в воскресенье утром. В результате, уже в районе 12:00 мск ВКС России дважды ударили «Искандером» по одному из объектов в Харькове. В нём располагалась 82-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ.
Кадыров предупредил украинских властей, что ответ последует после каждой попытки ВСУ атаковать Чечню. При этом удары ВС РФ будут наносить избирательно по местам скопления личного состава армии Украины.
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Анастасия Чинкова