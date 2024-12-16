Кадыров предложил исключить из списка террористов группировку, захватившую власть в Сирии

Рамзан Кадыров (фото: kremlin.ru)
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал исключить группировку «Хайят Тахрир аш-Шам»* из списка террористических организаций. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Политик подчеркнул, что именно эта организация при содействии Турции способствовала смене власти в Сирии. Теперь необходимо не допустить сценария, при котором западные страны столкнул Россию с новыми сирийскими властями.
Кадыров также предложил создать контактную группу между двумя государствами для решения актуальных проблем и предотвращения гуманитарного кризиса. Такой шаг позволит улучшить отношения между Россией и Сирией.
Кроме того, глава республики заявил о готовности направить чеченских силовиков для помощи в патрулировании улиц вместе с сирийскими правоохранителями и отправить инструкторов из Российского университета спецназа для обучения полицейских в Сирии.
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Кадыров также предложил создать контактную группу между двумя государствами для решения актуальных проблем и предотвращения гуманитарного кризиса. Такой шаг позволит улучшить отношения между Россией и Сирией.
Кроме того, глава республики заявил о готовности направить чеченских силовиков для помощи в патрулировании улиц вместе с сирийскими правоохранителями и отправить инструкторов из Российского университета спецназа для обучения полицейских в Сирии.
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*запрещённая в России террористическая организация
Анастасия Чинкова