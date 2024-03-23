Кадыров сообщил, что бойцы «Ахмата» принимали участие в задержании террористов

Фото: РИА Новости/Александр Астафьев
Бойцы Полка «Ахмат-Россия» Минобороны РФ приняли участие в задержании террористов из «Крокус Сити Холл». Об этом в своём Telegram-канале написал глава Чечни Рамзан Кадыров.
В ходе проведения операции ни один из силовиков не пострадал. Они справились с поставленной задачей и задержали подозреваемых живыми, подчеркнул Кадыров.
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Анастасия Чинкова