Путин назвал кровавым и варварским терактом произошедшее в «Крокус Сити Холле»

Фото: сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин назвал теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» кровавым и варварским. Об этом Путин сообщил во время своего обращения к россиянам.
В своем обращении российским лидер выразил слова благодарности сотрудникам спецслужб, медикам, а также всем неравнодушным гражданам, которые помогали пострадавшим. Глава государства выразил свои глубокие соболезнования семьям погибших.
Путин также отметил, что все причастные к теракту в «Крокусе» будут наказаны.
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». В настоящий момент известно о 143 погибших, однако, их число может увеличиться. Сотрудники МЧС продолжают разбор завалов.
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Екатерина Коршунова