Шеремет намерен инициировать введение смертной казни для террористов

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Необходимо ввести смертную казнь для террористов, с таким заявлением выступил депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет в интервью для РИА Новости.
По словам парламентария, он намерен инициировать вопрос введения смертной казни для террористов.
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». В настоящий момент известно о 143 погибших, однако, их число может увеличиться. Сотрудники МЧС продолжают разбор завалов.
Как сообщил глава ФСБ Александр Бортников, 11 человек, включая четверых террористов, удалось задержать в Брянской области.
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Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». В настоящий момент известно о 143 погибших, однако, их число может увеличиться. Сотрудники МЧС продолжают разбор завалов.
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Евгения Парфентьева