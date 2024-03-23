Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Террористы из «Крокуса» могли иметь боевой опыт и тщательно готовились к теракту

Террористы из «Крокуса» могли иметь боевой опыт и тщательно готовились к теракту

РБК: видео с камер говорят о подготовке и боевом опыте террористов
23 марта 2024, 14:51
Фото: пресс-служба МО

Фото: пресс-служба МО

Террористы, атаковавшие «Крокус Сити Холл», прошли тщательную подготовку и возможно имеют боевой опыт. Об этом пишет РБК.
Правоохранительные органы после просмотра записей с камер видеонаблюдения пришли к выводу, что нападавшие готовились к теракту заранее, поскольку хорошо ориентировались в здании и знали пути отхода.

Отмечается, что при отходе с места теракта они смешались с толпой граждан, выбегающих из помещений.


Не все видеозаписи с камер удалось восстановить, поскольку часть аппаратуры была повреждена огнём или залита в ходе тушения пожара.

Источники РБК говорят, что нападавшие явно имели стрелковую подготовку, поскольку профессионально вели огонь одиночными выстрелами или короткими очередями, а также чётко передвигались по зданию.

Читайте также:

МВД Таджикистана: два человека из ориентировок с ноября находятся в республике

Стало известно, где жили террористы, атаковавшие людей в «Крокусе»

Еще одного террориста, устроившего теракт в «Крокусе», задержали в Брянской области
#террористы
#теракт
#крокус сити холл
#видеонаблюдение
#подготовка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, где жили террористы, атаковавшие людей в «Крокусе»
В сеть попали кадры из отеля, в котором жили террористы, атаковавшие «Крокус»
23 марта 2024, 14:30

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

В сеть попали кадры из номера отеля, в котором жили атаковавшие «Крокус Сити Холл» террористы, видео публикует журналист Владимир Соловьёв в своём Telegram-канале.
Выяснилось, что перед нападением на концертный зал террористы жили в апарт-отеле «Окружной» недалеко от метро.

Об этом рассказал один из задержанных в Брянской области. Видео с его допросом опубликовала главный редактор RT Маргарита Симоньян. Журналистка назвала его «главарём».

Напомним, вечером 22 марта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Зал, вмещающий 6200 человек, был полностью забит, когда в него ворвались вооружённые террористы. В настоящий момент известно о 143 погибших, МЧС продолжает разбирать завалы пострадавшего от пожара «Крокуса».

Читайте также:

Еще одного террориста, устроившего теракт в «Крокусе», задержали в Брянской области

РЕН-ТВ: убегавшие из «Крокуса» террористы на белом «Рено» сбили ребенка

Офис Зеленского отрицает причастность Киева к теракту в «Крокус Сити Холле»
#крокус сити холл
#террористы
#теракт
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Еще одного террориста, устроившего теракт в «Крокусе», задержали в Брянской области
23 марта 2024, 14:28

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Еще одного террориста, причастного к теракту в «Крокусе», задержали в Брянской области. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
В ходе допроса выяснилось, что преступники жили в хостеле на Дмитровке. Работы у них не было, но некоторое время назад злоумышленникам в мессенджере написал некий Абдулло с предложением заработать кругленькую сумму.

Ранее сообщалось, что один из террористов в момент допроса при задержании признался, что пошел на массовое убийство за полмиллиона рублей. По его словам, злоумышленнику написал «помощник проповедника» и предложил заработать на убийстве людей.

Напомним, в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

Читайте также:

«112»: 150 человек погибли при теракте в «Крокусе»

Террористам пообещали 500 тысяч рублей за убийство десятков людей в «Крокусе»

МЧС опубликовало кадры разбора завалов в «Крокусе» после теракта
#крокус сити холл
#теракт
#убийство
#смерть
#пострадавший
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Убегавшие из «Крокуса» террористы на автомобиле сбили ребёнка
РЕН-ТВ: убегавшие из «Крокуса» террористы на белом «Рено» сбили ребенка
23 марта 2024, 14:20

Фото: iStock/ViktorCap

Террористы, убегавшие с места теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» на белом автомобиле Renault, сбили ребёнка. Об этом РЕН-ТВ сообщила его мать.
По словам женщины, она вместе с сыном успела выбежать из концертного зала, когда там началась стрельба. После этого террористы сели в белый автомобиль Renault Symbol, «специально вырулили» прямо на них и сбили ребёнка.

Уточняется, что мальчика экстренно доставили в больницу. У него диагностировали черепно-мозговую травму, переломы бедра и ключицы.

По последним неофициальным данным, в результате теракта в Красногорске погибло 150 человек. Ещё сотни людей находятся в больницах Москвы и Подмосковья, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Читайте также:

Дочь советских космонавтов Рюмина чудом выжила в теракте в «Крокусе»

Спасатели круглосуточно работают на месте трагедии в «Крокус Сити Холле»

Воробьёв: Число жертв теракта в «Крокусе» будет расти
#террористы
#крокус сити холл
#ребёнок
#теракт
#дтп
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Симоньян опубликовала кадры с допросом главы террористов, атаковавших «Крокус»
23 марта 2024, 14:16

Фото: iStock/shironosov

В сеть попали кадры с допросом ещё одного террориста, участвовавшего в атаке на подмосковный «Крокус Сити Холл», видео публикует Маргарита Симоньян в своём Telegram-канале.
Мужчина на видеоролике ни слова не говорит по-русски, только по-таджикски. С голосом за кадром он общался при помощи переводчика.
«А вот главарь упырей», — подписала видеоролик Симоньян.

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске и начала расстреливать людей, которые пришли на рок-концерт группы «Пикник».

По информации Маргариты Симоньян, в настоящий момент известно о 143 погибших.

При этом, сотрудники МЧС продолжают разбор завалов пострадавшего от пожара «Крокуса». В руинах находят всё новые тела жертв теракта.

Читайте также:

Террористам пообещали 500 тысяч рублей за убийство десятков людей в «Крокусе»

Дочь советских космонавтов Рюмина чудом выжила в теракте в «Крокусе»

В Кемеровской области объявили трёхдневный траур из-за теракта в «Крокусе»
#убийство
#мчс
#концерт
#крокус сити холл
#террористы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«112»: 150 человек погибли при теракте в «Крокусе»
23 марта 2024, 14:09

Фото: iStock/gorodenkoff

При теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» погибли 150 человек. Об этом сообщил Telegram-канал «112».
По данным источника, эта цифра неокончательная. Число погибших будет увеличиваться. Отметим, что данные не являются официально подтвержденными.

Ранее сообщалось, что спасатели МЧС круглосуточно работают на месте теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Спасатели используют робототехнические комплексы и беспилотники.

Напомним, в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

Читайте также:

Террористам пообещали 500 тысяч рублей за убийство десятков людей в «Крокусе»

Предполагаемый террорист Назаров предположительно оказался непричастен к теракту

Дептранс: в московском метро проходят усиленные досмотры пассажиров
#убийство
#мчс
#данные
#ск рф
#крокус сити холл
#теракт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Террористам пообещали 500 тысяч рублей за убийство десятков людей в «Крокусе»
23 марта 2024, 13:40

Фото: iStock/Alex_str

Один из террористов в момент допроса при задержании признался, что пошел на массовое убийство за полмиллиона рублей. Видео опубликовал Telegram-канал «112».
По словам преступника, месяц назад неизвестные предложили ему в Telegram заработать приличную сумму денег за убийство людей. Злоумышленнику написал «помощник проповедника», которого он слушал.




Отмечается, что террористы планировали скрыться на территории Украины, однако были задержаны. Выяснилось, что все задержанные успели получить гражданство РФ. В настоящее время контролирующие органы проверяют, насколько законной была выдача документов.

Напомним, в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

Читайте также:

МЧС опубликовало кадры разбора завалов в «Крокусе» после теракта

SHOT: Опубликовано фото задержанного подозреваемого в нападении на «Крокус»

Директор ФСБ доложил Путину о задержании 11 человек, участвовавших в теракте

#крокус сити холл
#теракт
#терроризм
#пострадавший
#деньги
#преступление
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Дочь советских космонавтов Рюмина чудом выжила в теракте в «Крокусе»
23 марта 2024, 13:38

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Считавшаяся погибшей при теракте в «Крокус Сити Холле» Евгения Рюмина оказалась жива, об этом сообщает Telegram-канал 112.
Родители Рюминой — знаменитые советские космонавты, герои СССР Валерий Рюмин и Елена Кондакова, которая была третьей женщиной в космосе.

Вечером Рюмина оказалась в «Крокус Сити Холле» в момент, когда в здание ворвались террористы. Женщины чудом удалось выжить — её завалило телами погибших. При этом, из кармана Рюминой выпали документы, которые были обнаружены при разборе завалов. Так она попала в списке погибших.

Сейчас женщина пытается дозвониться на «горячую линию» и сообщить, что осталась в живых.

Читайте также:

В сеть попали кадры задержания и допросов подозреваемых в теракте в «Крокусе»

Под завалами «Крокуса» обнаружены тела погибших, количество жертв — 115 человек

В туалете и на лестнице «Крокуса» нашли тела 42 погибших, многие лежали в обнимку
#крокус сити холл
#подмосковье
#красногорск
#теракт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Группа «Пикник» выразила соболезнования родным погибших в «Крокус Сити Холле»
23 марта 2024, 13:34

Фото: iStock/Marat Musabirov

Музыканты рок-группы «Пикник», концерт которой должен был накануне состояться в «Крокус Сити Холле», выразили соболезнования родным и близким погибших в теракте. Об этом они написали в своей официальной группе во «ВКонтакте».
В опубликованном сообщении говорится, что вся команда группы выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших. Также они заявили, что молятся о скорейшем выздоровлении пострадавших в этой страшной трагедией.

Музыканты рассказали, чтобы глубоко потрясены этим событием и скорбят вместе со всеми.
Вечером 22 марта группа вооружённых боевиков в камуфляжной форме ворвалась в здание концертного зала «Крокус Сити Холла». Они открыли огонь по зрителям, после чего устроили пожар. Трагедия произошла за несколько минут до начала концерта группы «Пикник». По последним данным Следственного комитета России, в результате теракта погибли 115 человек.

Читайте также:

В туалете и на лестнице «Крокуса» нашли тела 42 погибших, многие лежали в обнимку

Воробьёв: Число жертв теракта в «Крокусе» будет расти

Спасатели круглосуточно работают на месте трагедии в «Крокус Сити Холле»
#соболезнования
#музыканты
#концерт
#крокус сити холл
#теракт
#погибший
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Кемеровской области объявили трёхдневный траур из-за теракта в «Крокусе»
23 марта 2024, 13:18

Фото: iStock/Boris Ipatov

В Кемеровской области объявили трёхдневный траур из-за теракта в подмосковном Красногорске.
Губернатор региона Сергей Цивилев объявил 23, 24 и 25 марта днями траура. В этот период в области отменяются все массовые культурные, спортивные и иные мероприятия.

Кроме того, он призвал местные телерадиокомпании отменить все развлекательные передачи.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области на уличных билбордах и экранах появились слова соболезнования родным и близким погибших в результате теракта в Красногорске.

По последним данным, в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 93 человека, однако их число, по сообщениям СК РФ, ещё может вырасти.

Читайте также:

В туалете и на лестнице «Крокуса» нашли тела 42 погибших, многие лежали в обнимку

СК РФ: число погибших при теракте в «Крокусе» возросло до 93 человек

Москва и Подмосковье выплатят до трёх миллионов рублей пострадавшим в «Крокусе»
#трагедия
#красногорск
#крокус сити холл
#кемерово
#соболезнования
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф