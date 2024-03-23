Террористы из «Крокуса» могли иметь боевой опыт и тщательно готовились к теракту

Фото: пресс-служба МО
Террористы, атаковавшие «Крокус Сити Холл», прошли тщательную подготовку и возможно имеют боевой опыт. Об этом пишет РБК.
Правоохранительные органы после просмотра записей с камер видеонаблюдения пришли к выводу, что нападавшие готовились к теракту заранее, поскольку хорошо ориентировались в здании и знали пути отхода.
Отмечается, что при отходе с места теракта они смешались с толпой граждан, выбегающих из помещений.
Не все видеозаписи с камер удалось восстановить, поскольку часть аппаратуры была повреждена огнём или залита в ходе тушения пожара.
Источники РБК говорят, что нападавшие явно имели стрелковую подготовку, поскольку профессионально вели огонь одиночными выстрелами или короткими очередями, а также чётко передвигались по зданию.
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Отмечается, что при отходе с места теракта они смешались с толпой граждан, выбегающих из помещений.
Источники РБК говорят, что нападавшие явно имели стрелковую подготовку, поскольку профессионально вели огонь одиночными выстрелами или короткими очередями, а также чётко передвигались по зданию.
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Анастасия Чинкова