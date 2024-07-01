Кадыров раскрыл детали продаж квартир в новом районе Путина в Грозном

История Петрова поста

Подробнее об истории и традициях Петрова поста расскажет редакцияПетров пост — один из четырёх многодневных постов, наряду с Великим, Рождественским и Успенским. О церковном установлении Петрова поста упоминается в постановлениях апостольских: «После Пятидесятницы празднуйте одну седмицу, а потом поститесь; справедливость требует и радоваться по принятии даров от Бога, и поститься после облегчения плоти».Пост утвердился, когда в Константинополе и Риме были построены храмы во имя апостолов Петра и Павла. Освящение константинопольского храма произошло в день памяти апостолов 29 июня (по новому стилю — 12 июля), и с тех пор этот день стал особенно торжественным и на Востоке, и на Западе, а в Православной церкви утвердилось готовиться к этому празднику постом и молитвой.





Когда начинается Петров пост

Традиции Петрова поста

Что нельзя делать на Петров пост

Что можно делать на Петров пост