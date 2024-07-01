Кадыров раскрыл детали продаж квартир в новом районе Путина в Грозном

Фото: сайт Кремля
Чеченский лидер Рамзан Кадыров сообщил, что в новом районе Путина в Грозном продано уже 50% квартир, причем большинство — посредством исламской рассрочки. Об этом он написал в своем Телеграм-канале.
«В настоящий момент более 50% квартир в новом районе уже проданы. Большинство из них — в рамках исламской рассрочки. По словам Хас-Магомеда Кадырова, все работы идут согласно плану. Нет проблем с нехваткой материалов и рабочей силы», — говорится в публикации.
Новый район расположен в центральной части Грозного на территории более 200 гектаров. Ранее Кадыров сообщал, что в него войдут 150 многоквартирных домов, мечети, детсады и другие объекты инфраструктуры, также модернизируют транспортную развязку. Протяженность дорог в районе имени Владимира Путина составит порядка 10 километров.
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