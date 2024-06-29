Кадыров призвал дорожить сплоченностью народов в России

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал ценить единство народов России и не разделять общество по религиозным признакам, не путая их с идеями экстремистов и «шайтанов».
В свете недавнего захвата заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону и терактов в Дагестане, Кадыров подчеркнул, что акты террора не должны ассоциироваться с религиями.
Он отметил, что «народы России едины и сплочены как никогда», и «нужно ценить это, а не разделять общество по религиям».
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«Никакая религия не призывает убивать невинных людей и устраивать резню. Не следует путать религии с идеями фанатиков и шайтанов, которые не имеют отношения к священным писаниям, будь то Библия, Коран или Тора», — написал Кадыров в Telegram-канале.
Он отметил, что «народы России едины и сплочены как никогда», и «нужно ценить это, а не разделять общество по религиям».
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Артем Кузьмин