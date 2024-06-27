Песков: Кадыров в словах о кровной мести имел в виду борьбу с терроризмом

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С терроризмом нужно бороться жестко, сказал журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя отношение властей к заявлению главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова про кровную месть родне террористов.
«Речь шла о тех, кто попустительствует терроризму, кто так или иначе, прямо или косвенно вовлечен в террористическую деятельность. Ни у кого не вызывает сомнений то, что борьба с терроризмом должна быть непримиримой и максимально жесткой», — прокомментировал Песков.
Кадыров после теракта в Республике Дагестан поручил ответственным усилить профилактику религиозного экстремизма и терроризма, призвав жителей Чечни быть особенно бдительными в отношении родственников, чтобы уберечь последних от влияния террористической идеологии.
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