Кадырову представили первые образцы «Джихад-машин» для нужд СВО

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Первые образцы боевых «Джихад-машин», собранных на базе шасси УАЗ «Патриот», ГАЗ «Соболь» и ГАЗ «Садко», представили главе Чечни Рамзану Кадырову. К их серийному производству планируют приступить в 2024 году.
Министр промышленности и энергетики Чечни Адам Хакимов рассказал, что уже заключен контракт с Росгвардией на поставку новых автомобилей. Министерство промышленности и торговли одобрило бюджет на I квартал 2024 года в размере двух миллиардов рублей на закупку этой техники. Весь проект рассчитан на два года, сказал министр.
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Александр Бойцов