Кадыров рассказал о новогодних «подарках» для ВСУ от чеченских бойцов

Фото: сайт Кремля
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что бойцы подразделения «Ахмат» уничтожают противника, пытающегося атаковать Клещеевку. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
По его словам, ВСУ несут значительные потери, а бойцы ВС РФ и отряд «Шустрого» спецназа «Ахмат» ведут разведку и наносят удары по местам скопления живой силы противника. Кадыров также рассказал о планах бойцов на январские праздники. По его словам, чеченские бойцы будут активно осыпать «подарками» незваных гостей.
Глава республики уточнил, что атаки будут проводиться до тех пор, пока враг не покинет зону ответственности.
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«Просили же вежливо. Не слушают», — написал Рамзан Кадыров.Читайте также:
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Анастасия Крестьянова