Кадыров: Из Грозного в зону спецоперации вылетела новая группа добровольцев

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в зону СВО из Грозного вылетела новая группа добровольцев.
«Из международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в зону проведения СВО вылетел самолет с очередной группой добровольцев. Каждый из бойцов считает своим долгом присоединиться к борьбе с украинским нацизмом», — написал чеченский лидер в своём Телеграм-канале.
Он отметил, что добровольцы приехали в Грозный из разных частей страны. При этом с начала проведения с российской СВО на территории Украины на защиту интересов России из Чечни отправились 36 тысяч патриотов, добавил Кадыров.
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