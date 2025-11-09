На Филиппины второй раз за неделю обрушился супертайфун

09 ноября 2025, 23:51

Фото: istockphoto / lisatop

На филиппинский остров Лусон обрушился супертайфун «Фунг‑вонг» пятой (максимальной) категории. О последствиях рассказали в Телеграм-канале «Крыша ТурДома».