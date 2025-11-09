На Филиппины второй раз за неделю обрушился супертайфун
На филиппинский остров Лусон обрушился супертайфун «Фунг‑вонг» пятой (максимальной) категории. О последствиях рассказали в Телеграм-канале «Крыша ТурДома».
Скорость ветра при порывах достигает более 200 км/ч. Около 1 млн человек эвакуировали в безопасные места, а из прибрежных отелей вывезли всех туристов.
В некоторых районах закрыты школы и правительственные учреждения. Кроме того, практически полностью прервано авиасообщение.
Это уже второй мощный тайфун за неделю на Филиппинах. Несколькими днями ранее через островное государство прошёл мощнейший ураган «Калмаэги», унёсший жизни более 200 человек.
Власти призывают население строго следовать инструкциям и незамедлительно покидать зоны повышенного риска.
