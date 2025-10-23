Кадровый голод усилит тренд на возрастной найм в России

23 октября 2025, 16:11

HR-директор Зеленкова: компании будут охотно нанимать людей старшего возраста

Фото: istockphoto / littlehenrabi

Спрос на специалистов старшего возраста в России вырастит в течение ближайших семи лет. Такой прогноз дала HR-директор коммуникационной группы Progress Екатерина Зеленкова в беседе с Агентством городских новостей «Москва».