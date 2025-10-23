Кадровый голод усилит тренд на возрастной найм в России
Спрос на специалистов старшего возраста в России вырастит в течение ближайших семи лет. Такой прогноз дала HR-директор коммуникационной группы Progress Екатерина Зеленкова в беседе с Агентством городских новостей «Москва».
Эксперт подчеркнула, что тренд не просто сохранится, а станет еще более выраженным. Бизнес целенаправленно создаст смешанные команды, расширяя возрастные рамки при найме. Эта тенденция, по ее словам, продлится не менее пяти-семи лет и затронет как массовые профессии, так и высококвалифицированные сферы: инженерное дело, бухгалтерию, административную работу, медицину и образование.
Одной из ключевых причин такой ситуации на рынке труда является не только демографический спад, но и смена профессиональных ориентиров у молодежи. Значительная часть поколения Z и молодых миллениалов предпочитает традиционной карьере блогинг, создание личного бренда или инфобизнес. Многие зарабатывают в социальных сетях, монетизируя контент или продавая инфопродукты, минуя реальный сектор экономики. Это приводит к дефициту кадров в таких отраслях, как промышленность, строительство, логистика и торговля.
При этом специалисты старшего возраста часто обладают такими востребованными качествами, как дисциплина, лояльность и готовность к обучению, что делает их ценными кандидатами для компаний.
