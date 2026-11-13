«Как чёрные кошки»: Священник развенчал страхи россиян вокруг пятницы 13-го

13 ноября 2026, 17:18

Иеромонах Феодорит: бояться пятницы 13-го — то же самое, что чёрных кошек

Фото: Istock/Rawf8

Иеромонах Феодорит (Сеньчуков) заявил, что своей дурной славой пятница 13-го обязана бытовым мифам и поп-культуре, и объяснил, как православным провести этот день.





Феодорит заявил Общественной Службе Новостей, что пятница 13-го не имеет отношения к православию и не обладает особым отрицательным статусом в православной традиции. По его словам, страх перед этим днём — суеверие.

«Суеверия не имеют никакого отношения к вере. Это фактически дьявольские изыскания. Они потому называются суеверия, то есть суесловные верования. А суесловное — от дьявола. Это то же самое, что суеверие про чёрных кошек — что если чёрная кошка перебегает дорогу, то наступит несчастье. А как же тогда быть людям, у которых чёрные кошки живут дома и бегают по квартире день и ночь? Любое суеверие преодолевается включением здравого смысла», — подчеркнул он.