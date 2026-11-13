Психолог объяснила, как «сонный туризм» помогает избегать супружеских измен
Санкт-Петербург и Москва стали лидерами по популярности сонного туризма: число бронирований отелей и арендованных квартир на несколько дней ради отдыха в одиночестве увеличилось на 25%. Семейный психолог Светлана Ладейщикова в беседе с «Вечерним Санкт-Петербургом» объяснила, почему людям необходима такая перезагрузка и как она влияет на отношения.
По словам специалиста, потребность временно отдалиться от привычного окружения связана с сенсорной перегрузкой — избытком впечатлений, эмоций и повседневных обязанностей. Несколько дней в одиночестве позволяют отвлечься от ритма мегаполиса и восстановить силы. При этом такая практика не обязательно свидетельствует о проблемах в семье: даже в благополучных парах супруги могут по очереди отдыхать отдельно друг от друга.
«Семья требует постоянного включения. К примеру, любая поездка с детьми, особенно когда они ещё маленькие, вряд ли похожа на отдых. Расслабиться невозможно. Необходимо постоянно погружаться в их проблемы. Ты себе не особенно принадлежишь», — отметила психолог.
Ладейщикова подчеркнула, что главное условие такого отдыха — равные возможности для обоих партнеров и предварительные договоренности. Если один супруг может уехать на несколько дней, второй также должен иметь право на передышку.
При этом опасения близких могут быть оправданны, если в отношениях недостаточно доверия и открытости. Поэтому желание побыть одному важно заранее обсудить, чтобы избежать ревности и подозрений. По мнению психолога, возможность периодически отдыхать раздельно помогает снизить напряжение и сохранить благоприятную атмосферу в семье.