Психолог объяснила, как «сонный туризм» помогает избегать супружеских измен

13 ноября 2026, 16:26

Психолог Ладейщикова: раздельный отдых супругов снимает напряжение в семье

Фото: iStock/Phoenixns

Санкт-Петербург и Москва стали лидерами по популярности сонного туризма: число бронирований отелей и арендованных квартир на несколько дней ради отдыха в одиночестве увеличилось на 25%. Семейный психолог Светлана Ладейщикова в беседе с «Вечерним Санкт-Петербургом» объяснила, почему людям необходима такая перезагрузка и как она влияет на отношения.





По словам специалиста, потребность временно отдалиться от привычного окружения связана с сенсорной перегрузкой — избытком впечатлений, эмоций и повседневных обязанностей. Несколько дней в одиночестве позволяют отвлечься от ритма мегаполиса и восстановить силы. При этом такая практика не обязательно свидетельствует о проблемах в семье: даже в благополучных парах супруги могут по очереди отдыхать отдельно друг от друга.





«Семья требует постоянного включения. К примеру, любая поездка с детьми, особенно когда они ещё маленькие, вряд ли похожа на отдых. Расслабиться невозможно. Необходимо постоянно погружаться в их проблемы. Ты себе не особенно принадлежишь», — отметила психолог.