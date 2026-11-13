«Не мрачный смысл»: Экстрасенс развенчала главный страх россиян о пятнице, 13-е
Парапсихолог Миронова: пятница, 13-е не несёт опасности и благоволит общению
Парапсихолог Дарья Миронова сообщила, что пятница, 13-е не несёт особой опасности, хотя дата и обросла мифами.
В беседе с Общественной Службой Новостей эксперт заявила, что бояться этой даты не стоит. По словам Мироновой, стереотип о «проклятом» дне преувеличен: пятница — день Венеры, она благоволит союзам и гармонии.
«Сама цифра 13 тоже несёт не только мрачный смысл: единица символизирует волю и высшие силы, а тройка — единство прошлого, настоящего и будущего, словно в треугольнике времени», — отметила Дарья.Парапсихолог советует в этот день активно общаться, знакомиться, объединять близких. При этом не рекомендуется стричь волосы и ногти, заключать сделки и проводить финансовые операции — из-за пятничной усталости выше риск ошибок. Эксперт заключила, что влияние даты индивидуально, поэтому нельзя однозначно называть её «плохой».