«Не мрачный смысл»: Экстрасенс развенчала главный страх россиян о пятнице, 13-е

13 ноября 2026, 15:38

Парапсихолог Миронова: пятница, 13-е не несёт опасности и благоволит общению

Фото: Istock/Dmitriy83

Парапсихолог Дарья Миронова сообщила, что пятница, 13-е не несёт особой опасности, хотя дата и обросла мифами.





В беседе с Общественной Службой Новостей эксперт заявила, что бояться этой даты не стоит. По словам Мироновой, стереотип о «проклятом» дне преувеличен: пятница — день Венеры, она благоволит союзам и гармонии.

«Сама цифра 13 тоже несёт не только мрачный смысл: единица символизирует волю и высшие силы, а тройка — единство прошлого, настоящего и будущего, словно в треугольнике времени», — отметила Дарья.