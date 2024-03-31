«Как езда на велосипеде»: Сексолог объяснила, как женщине научиться достигать оргазма

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Мужчина и женщина по-разному достигают удовольствия в постели. О главных отличиях в сексуальности полов рассказала сексолог и гинеколог Алсу Кучумова в интервью для UfacityNews.ru.
«Мужской оргазм — это неизбежный процесс, который необходим для продолжения рода. У женщин все не так просто. И это первое отличие. Женщина должна обучиться оргазму, как езде на велосипеде», — подчеркнула Кучумова.
Эксперт напомнила, что женщины могут испытывать оргазм разными способами, однако, чаще всего к специалистам обращаются те представительницы прекрасного пола, которые не могут испытать вагинальный оргазм. По словам Кучумовой, этот вид оргазма является самым труднодостижимым, при этом, бытует мнение, что только он является правильным.
Кучумова заявила, что женщине даже не обязательно завершать процесс. Она может получить удовольствие от ласк, стимуляции интимных зон и близости как таковой.
К тому же, женщины способны испытывать множественные оргазмы, в то время как мужчина может почувствовать это только дважды — в начале сокращение половых органов, а после совмещение этого процесса с эякуляцией. Помимо этого, женский оргазм длится вдвое дольше, чем мужской.
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Евгения Парфентьева