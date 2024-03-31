«Как езда на велосипеде»: Сексолог объяснила, как женщине научиться достигать оргазма

Несовершеннолетний уроженец Таджикистана был депортирован из России вместе с матерью после того, как выяснилось, что его пребывание в стране незаконно. 12-летнего школьника обыскали после того, как он и его 15-летний брат записали сообщение с оскорблениями в адрес губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, сообщает samara.aif.ru.