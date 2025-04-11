Как иностранцу получить российскую sim-карту — инструкция в картинках

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Для того, чтобы получить sim-карту одного из российских операторов сотовой связи, иностранным гражданам требуется оформить СНИЛС и открыть аккаунт на портале «Госуслуги», эти правила действуют в России с августа прошлого года, сообщает пресс-служба правительства РФ.
«Вся процедура, вместе с получением СНИЛС, займёт для иностранца около пяти дней, при условии, что у него уже сделан нотариально заверенный перевод документа, удостоверяющего личность. При этом перевод необходим только для документов без русского языка», — отмечается в сообщении.Подробную инструкцию в картинках для иностранных граждан по получению российской sim-карты подготовили специалисты Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзора).
Инструкция
Фото: пресс-служба Роскомнадзора
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