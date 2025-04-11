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Как иностранцу получить российскую sim-карту — инструкция в картинках

Фото: istockphoto.com/dusanpetkovic

Фото: istockphoto.com/dusanpetkovic

Для того, чтобы получить sim-карту одного из российских операторов сотовой связи, иностранным гражданам требуется оформить СНИЛС и открыть аккаунт на портале «Госуслуги», эти правила действуют в России с августа прошлого года, сообщает пресс-служба правительства РФ.
«Вся процедура, вместе с получением СНИЛС, займёт для иностранца около пяти дней, при условии, что у него уже сделан нотариально заверенный перевод документа, удостоверяющего личность. При этом перевод необходим только для документов без русского языка», — отмечается в сообщении.
Подробную инструкцию в картинках для иностранных граждан по получению российской sim-карты подготовили специалисты Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзора).

Инструкция




Фото: пресс-служба Роскомнадзора

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#сим-карты
#иностранцы
#роскомнадзор
Верховный суд РФ признал право россиян на компенсацию за рекламные спам-звонки
11 апреля 2025, 08:41

Фото: istockphoto/Zolnierek

Верховный суд Российской Федерации признал право граждан на получение компенсации морального ущерба из-за навязчивых спам-звонков в рекламных целях. Об этом говорится в определении, вынесенном коллегией по гражданским делам.
Прецедентом стало дело по жалобе в инстанцию жителя Москвы. С которым неоднократно связывались представители банка «Русский Стандарт» и назойливо предлагали воспользоваться их кредитными продуктами, хотя мужчина и не был клиентом организации. Он отправил в финансовую организацию письменную претензию и просьбу оставить его в покое, однако звонки продолжались.

«По закону распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе телефонной, допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы», — сказано в документе.

Распространитель рекламы обязан немедленно прекратить её направление в адрес лица, обратившегося к нему с таким требованием, указали в коллегии Верховного суда. Действия банка причинили москвичу значительное беспокойство и неудобство. Он обратился в суд, потребовав компенсации морального вреда в размере пяти тысяч рублей.

«Русский Стандарт» объяснил произошедшее технической ошибкой, в результате которой телефон мужчины случайно попал в список клиентов, согласившихся на получение рекламы. Суды трёх инстанций встали на сторону финансово-кредитной организации, однако Верховный суд не согласился с их решением и направил дело на пересмотр.

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#стандарт
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Суд в Москве оштрафовал Собчак за неоплату другого административного штрафа
11 апреля 2025, 08:35

Ксения Собчак (Фото: ВКонтакте @sobchak)

В Москве суд вынес решение о наложении штрафа на журналистку Ксению Собчак за просрочку оплаты предыдущего административного штрафа.
По информации РИА Новости, детали нового наказания пока остаются неизвестными, так же как и причина, по которой Собчак была оштрафована ранее.

В соответствии с частью 1 статьи 20.25 Кодекса об административных правонарушениях, за неуплату штрафа в установленный срок может быть назначен штраф в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, но не менее одной тысячи рублей.

Также предусмотрены альтернативные меры: административный арест на срок до пятнадцати суток или обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

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Даванков предложил создать в приложениях функцию отказа от таксиста-мигранта
11 апреля 2025, 04:22

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

Вице-спикер Госдумы и член партии «Новые люди» Владислав Даванков предложил создать в приложениях по заказу такси функцию отказа от водителя-мигранта. Об этом пишет РИА Новости.
«Считаю необходимым рассмотреть возможность внедрения функции в приложениях агрегаторов такси, которая позволит пассажирам отказаться от поездки с водителем, являющимся мигрантом», — заявил депутат.

Это предложение Даванкова уже отправлено министру транспорта РФ Роману Старовойту. Политик отметил, что в отдельных субъектах уже есть ограничения на работу мигрантов в такси. Все из-за увеличившегося числа преступлений с участием иностранных граждан. Главы регионов уточнили, что большинство из этих мигрантов работают в такси.

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Британский принц Гарри анонимно посетил Украину
11 апреля 2025, 00:14

Фото: iStock/Bet_Noire

Британский принц Гарри без объявления посетил Украину, где побывал в одной из клиник Львова. Об этом пишет Telegraph.
«Герцог Сассекский в сопровождении четырех ветеранов отправился в львовскую клинику Superhumans Centre, которая лечит раненых солдат», — сообщает агентство.

Как оказалось, о визите Гарри на Украину стало известно только после того, как он покинул страну. Принц является вторым членом королевской семьи, который побывал на Украине. Первым стала герцогиня Эдинбургская Софи, которая посетила Киев в прошлом году.

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#киев
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#великобритания
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Продажи китайских автомобилей в России за месяц упали почти на 50%
10 апреля 2025, 23:53

Фото: iStock/Fahroni

Продажи китайских автомобилей всех брендов в России за месяц упали почти на 50%, а за квартал на 32%. К соответствующим выводам пришло исследование «Газпромбанк Автолизинг». Отмечается, что доля машин из Китая в РФ упала до уровня двухлетней давности.
«Эксперты уточнили, что на этом фоне в более в выгодном свете предстали отечественные бренды. По итогам I квартала за ними числится 98 тыс. сделок или 39% рынка ( 9 процентных пунктов к I кварталу 2024-го). Однако их продажи в «штуках» в текущем году тоже падают. Марка Lada отгрузила дилерам 28,6 тыс. машин (—33%) в марте и 76,2 тыс. (—25%) в I квартале», — пишут «Известия», изучившие результаты исследования.
В то же время были названы марки автомобилей, с которыми россияне тяжелее всего расстаются. Как отмечает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование «Ренессанс Страхования» и «Автодом», в топ-3 таких машин попали Volkswagen Caddy — почти 6 лет, Ford Galaxy — 5 лет, SEAT Altea — 4,7 года. В списке также оказались Renault Scenic и Ford Kuga. Лидирующим представителем отечественного автопрома в этом списке стала ВАЗ-2107 — более 3 лет среднего срока владения.
«В то же время быстрее всего жители РФ избавляются от таких моделей, как Daewoo Matiz и Nexia (через 2,8 года), Lada Priora (2,8 года), «ВАЗ-2115» (2,7 года), Geely Emgrand (2,7 года),«ВАЗ-2110» (2,7 года) и Lifan Solano (2,5 года)», — говорится в материале.
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