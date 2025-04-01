Жители Подмосковья с начала года оформили в онлайн-формате более 30 тыс. справок

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Жители Московской области оформили через интернет уже более 30 тыс. справок. Такие данные привёл зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
«Медицинский документ хранится в онлайн-формате в личном кабинете на региональном портале госуслуг. Это удобно тем, что он всегда находится под рукой и не потеряется. Кроме того, оформление справок через интернет не требует очного посещения поликлиники, что значительно экономит время. Всего с начала года через интернет оформлено более 30 тыс. справок», – уточнил Забелин.
Как напомнили в подмосковном Минздраве, для жителей региона в онлайн-формате доступны справка об отсутствии контактов с инфекционными больными, сертификат о профилактических прививках, справка 086/у, необходимая абитуриентам, справка для получения путёвки в санаторий 070/у, выписка из амбулаторной карты, санаторно-курортная карта для детей 076/у, санаторно-курортная карта для взрослых 072/у, а также справка для предоставления в спортивную секцию.
Получить справки онлайн можно на региональном портале госуслуг «Здоровье» в разделе «Электронные мед. документы».
При этом сертификат о профилактических прививках, справка для секции и выписка из амбулаторной карты формируются автоматически. Их можно скачать сразу после заказа.
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Лора Луганская