МИД России предложил увеличить срок действия электронных виз для иностранцев

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Министерство иностранных дел России предложило увеличить срок действия электронных въездных виз для иностранцев с 60 до 120 дней, а разрешенный период пребывания — с 16 до 30 суток. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пояснительную записку к поправкам в закон «О порядке въезда в РФ и выезда из РФ».
Система единых электронных виз, запущенная в августе 2023 года, за первый год выдала 541 тысячу разрешений, что составило 70% от общего числа выданных виз. В МИД отметили эффективность и востребованность этого инструмента.
Параллельно МВД ужесточает миграционный контроль: еще с февраля действует реестр контролируемых иностранных граждан, включающий 685 тысяч человек. Его цель — ограничить пребывание в стране лиц, нарушающих миграционные правила.
Ранее сообщалось, что Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик прибыл в Москву. Первым пунктом программы его визита стало посещение Могилы Неизвестного солдата.
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Параллельно МВД ужесточает миграционный контроль: еще с февраля действует реестр контролируемых иностранных граждан, включающий 685 тысяч человек. Его цель — ограничить пребывание в стране лиц, нарушающих миграционные правила.
Ранее сообщалось, что Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик прибыл в Москву. Первым пунктом программы его визита стало посещение Могилы Неизвестного солдата.
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Мария Моисеева