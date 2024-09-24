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Отдых в Подмосковье осенью 2024: куда поехать на один день или выходные

24 сентября 2024, 14:20
Фото: istockphoto / Vladislav Zolotov

Фото: istockphoto / Vladislav Zolotov

Золотая осень в Подмосковье — это время, когда природа окрашивается в яркие краски, а воздух наполняется свежестью и ароматом опавших листьев. Это время года дарит неповторимую атмосферу для того, чтобы насладиться красотой природы, отдохнуть от городской суеты и провести время с близкими на свежем воздухе.

Чем заняться в Подмосковье осенью 2024

В сентябре

В сентябре природа создаёт идеальные условия для отдыха на свежем воздухе. В этом месяце рекомендуется:

  • гулять по лесу, собирая грибы, ягоды и орехи;
  • посещать фермерские рынки, чтобы попробовать свежие продукты и местные деликатесы;
  • участвовать в культурных мероприятиях, таких как выставки, фестивали и театральные представления.

В октябре

Октябрь — прекрасное время для посещения усадеб и парков, фотосессий на природе или активного отдыха: экскурсий, велосипедных прогулок и мероприятий на свежем воздухе.

В ноябре

А в ноябре, когда погода погода более прохладная и проводить много времени на улице не хочется, можно посетить необычные и вкусные места Подмосковья, музеи и исследовать культурное наследие региона.




В какие города поехать осенью в Подмосковье

Осенью в Подмосковье можно посетить множество интересных городов. Вот некоторые из них:

  • Коломна и Зарайск — древние города с красивыми кремлями и гастрономическими радостями.
  • Солнечногорск и Клин — города туристического проекта «Государева дорога», где можно увидеть усадьбы Середниково и Шахматово.
  • Красногорск — место с Лохиным островом, «Катушками Тесла» и гидроэлектростанцией.
  • Руза и Можайск — города с музеями, посвящёнными историческим событиям.
  • Подольск и Чехов — города с голицынским барокко и литературным заповедником.
  • Истра и Волоколамск — города с Новоиерусалимским монастырём и древней историей.


Где устроить осеннюю фотосессию в Московской области

Фото: istockphoto / Pavlo Sukharchuk

В регионе есть много великолепных мест, где можно сделать потрясающие фотографии. Среди них:

  • Приокско-Террасный заповедник;
  • Парк культуры и отдыха «Ивановские пруды»;
  • Усадьба Марфино.


Парк-отели в Подмосковье

Для комфортного отдыха обратите внимание на парк-отели Московской области. Например, отель «Звенигород парк» в Звенигороде или «LES Art Resort» в Рузском районе.


Куда поехать за грибами в Подмосковье

Осеннее Подмосковье предлагает множество возможностей для любителей тихой охоты. Самыми востребованными среди грибников считаются пять направлений:
  1. Савеловское;
  2. Ярославское;
  3. Киевское;
  4. Казанское;
  5. Ленинградское направление.


Где порыбачить в Московской области

Фото: istockphoto / Serhii Sobolevskyi
Рыбалка — отличный способ провести время на природе. Для отдыха у реки с удочкой можно выбрать: Истринское, Можайское или Рузское водохранилища.

Где покататься на велосипеде в Подмосковье

Осень — идеальное время для велосипедных прогулок. Парк «Лосиный остров» и маршрут Кузьминки — Лыткаринский карьер — Капотня станут прекрасным местом для этого.

Фермы в Московской области

Любителям экотуризма и свежих продуктов стоит посетить местные фермы, например «Российские альпаки» или «ЭкоДеревушку».


В какие музеи сходить в Подмосковье

Для культурного обогащения стоит посетить музей-заповедник «Архангельское» и музей «Мелихово» — усадьба Антона Чехова.

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В Подмосковье провели 2,5 тыс. работ с системами вентиляции многоквартирных домов
24 сентября 2024, 17:24

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Подмосковные управляющие компании с начала года провели около 2,5 тыс. работ по обслуживанию систем вентиляции в многоквартирных домах. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Задачи вентиляционной системы – поддерживать оптимальный микроклимат, удалять загрязнённый воздух и обеспечивать воздухообмен в помещениях, где используют газовое оборудование. Регулярные проверки состояния вентиляции в многоквартирных домах возложен на управляющие компании. Осмотры должны проходить не реже трёх раз в год. Специалисты оценивают эффективность работы системы, выявляют неисправности, проводят очистку и ремонт», – уточнили в пресс-службе.
Жильцы должны следить за тем, чтобы вентиляционные решетки не были закрыты или заблокированы, сообщать своей управляющей компании о любых изменениях в работе системы.

Как напомнили в ведомстве, жители региона могут сообщить о неисправностях вентиляции в УК или на линию Единой диспетчерской службы Подмосковья через портал ЕДС МО.

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«Не спасает»: Эксперт объяснил, что делать, если взломали Telegram с двухфакторной защитой
Эксперт по кибербезопасности Седов: на Telegram нужно ставить защиту в несколько этапов
24 сентября 2024, 16:56

Фото: istockphoto/Olga Ihnatsyeva

Мошенники не перестают пугать россиян своими схемами взлома социальных сетей. Так, например, двухфакторная аутентификация в Telegram потеряла свою силу и надежность.
Журналист «Радио 1» сам попал в неприятную ситуацию, когда аккаунт Telegram оказался в руках злоумышленников, вымогающих с помощью сгенерированных голосовых сообщений деньги с родных, друзей и коллег. При этом, была установлена рекомендованная двойная защита.

Директор по развитию направления «Кибербезопасность для населения» ГК «Солар» Олег Седов в беседе с «Радио 1» сообщил, что при любом раскладе двухфакторная аутентификация лучше, чем ее отсутствие.

«Но это не панацея и не единственное, что должно быть, потому что бывает трехфакторная, четырехфакторная и так далее. В частности, в других факторах может быть «капча» – нужно написать, что видите на рисунке, где карикатурно замечаются какие-то буквы или последовательность символов. Существует та же биометрия», — сказал эксперт.

Он добавил, что такая защита может быть неудобна, однако надежна.

«Нам же удобно не закрывать дверь квартиры на замок, прийти, толкнуть и попасть вовнутрь. Но никто так не делает. Мы закрываем на замок, а то и на два надежных», — привел аналогию специалист.

По его словам, важный момент в двухфакторной аутентификации — разные каналы связи.

«Если держать все гаджеты в одной сумке, то, потеряв, вы сделаете большой подарок для злоумышленника. Если я с планшета захожу в свой аккаунт и получаю на планшет же второй пароль, то это глупости. А когда второй пароль приходит на другой канал связи, например, в смс мобильного телефона — это другое дело. Планшет, ноутбук, смартфон — это один канал связи — интернет, другой канал связи — обычное смс на телефон», — объяснил Олег Седов.

Если взлом все-таки произошел, то, по рекомендациям эксперта по кибербезопасности, нужно обновить всю систему, поменять все пароли, перезагрузить гаджет несколько раз и снова поменять пароли.

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#биометрия
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В Подмосковье более тысячи многодетных семей получили выплату вместо земли
24 сентября 2024, 16:43

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Многодетные семьи Московской области, стоящие в очереди на получение бесплатного земельного участка, могут получить вместо него выплату в размере 400 тысяч рублей, этой возможностью воспользовались уже более тысячи очередников, сообщает пресс-служба регионального министерства социального развития.
«Ранее мы увеличили размер выплаты, а получение перевели в «цифру» и сделали удобным, потому что видели востребованность этого у наших многодетных семей. Оформить выплату могут почти 24 тысячи семей, а более тысячи уже получили эти выплаты», — сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
В министерстве отметили, что единственным условием для получения выплаты в настоящее время является нахождение в очереди на земельный участок.

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#минсоцразвития мо
#выплаты
#многодетная семья
#земельные участки
#московская область
#подмосковье
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Подмосковные студенты взяли четыре медали чемпионата высоких технологий
24 сентября 2024, 16:30

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Студенты из Подмосковья завоевали четыре медали в финале чемпионата высоких технологий, который проходил в Великом Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
«Кира Мухина из Физико-технического колледжа взяла три золотые награды основного, индустриального и международного уровня в компетенции «Технологии искусственного интеллекта в комплексных беспилотных системах». Серебро досталось Артёму Рабову из Ступинского техникума им. Туманова в компетенции «Специалист по анализу данных», – уточнили в ведомстве.
В чемпионате приняли участие школьники, студенты колледжей и молодые специалисты предприятий из разных регионов России и 16 иностранных государств.

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#образование
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#технологии
#подмосковье
#московская область
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Госдума одобрила компенсацию неиспользованных отгулов при увольнении
Госдума приняла закон, уточняющий оплату неиспользованных отгулов при увольнении
24 сентября 2024, 16:16

Фото: iStock/pcess609

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о выплате увольняющемуся сотруднику компенсации за неиспользованные отгулы. Соответствующая информация опубликована на сайте ГД.
Данный законопроект предлагает использовать день отдыха в течение одного года с момента работы в выходной или праздничный день. В Думе отметили, что этот день можно будет прибавить к основному отпуску.

В случае увольнения работник, который его не использовал, получает компенсацию в виде повышенной оплаты труда. Уточняется, что нововведения должны вступить в силу с 1 марта следующего года.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября в России вступил в силу закон, который затрагивает порядок оплаты сверхурочных работ. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#выплаты
#работа
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В Госдуме пояснили, кто попадет под статью о «пропаганде чайлдфри»
Лантратова: высказывание о нежелании иметь детей не попадёт под статью
24 сентября 2024, 15:58

Фото: iStock/FedotovAnatoly

Депутат Госдумы Яна Лантратова объяснила, что законопроект, касающийся идеологии чайлдфри, затрагивает именно пропаганду идеи отказа от деторождения. Об этом информирует RT.
«То есть когда через различные каналы информации идёт настойчивое, систематическое распространение определённых взглядов с целью изменения общественного мнения. Некоторые высказывают опасения, что такой закон может нарушить право женщин самостоятельно решать, хотят ли они ребёнка или нет. Это не так», — цитирует парламентария RT.

По словам Лантратовой, данный закон укрепляет право женщины принять решение о рождении ребенка самостоятельно. Депутат подчеркнула, что нынешняя информационная среда, особенно в интернете, является крайне агрессивной.

Лантратова заключила, что особенно жёсткая санкция будет установлена для тех, кто пытается пропагандировать движение чайлдфри среди несовершеннолетних.

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В подмосковном селе Софьино построят школьный корпус на 200 учеников
24 сентября 2024, 15:45

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Реконструировать здание школы и пристроить к нему новый корпус на 200 мест планируется в селе Софьино Раменского городского округа, объект уже включён в государственную программу по развитию социальной инфраструктуры, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«В пристройке планируется разместить учебные кабинеты, библиотеку с медиатекой, спортивный и актовый залы, столовую и медпункт. На прилегающей территории обустроят спортивные и игровые площадки, проведут озеленение, построят проезды и тротуары», — говорится в сообщении.
Сейчас завершена проработка земельного участка под будущую пристройку, идёт подготовка конкурсной документации для выбора подрядчика.

Новый корпус должен быть открыт в 2027 году.

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В Королёве открыли обновлённую детскую музыкальную школу
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#раменское
#строительство
#школа
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В Королёв вернулся депутат из космоса
Космонавт Кононенко вернулся на Землю из самой долгой миссии на МКС
24 сентября 2024, 14:54

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Избранный в Совет депутатов городского округа Королёв космонавт Олег Кононеко вернулся на Землю из самой долгой экспедиции по программе МКС и скоро сможет приступить к своей общественной деятельности, сообщает пресс-служба Мособлизбиркома.
«Корабль «Союз МС-25», отстыковавшийся от МКС, приземлился в Казахстане в понедельник, 23 сентября. В составе российско-американского экипажа был и Олег Кононенко. Он провёл в космосе больше года — это была рекордная по продолжительности миссия на Международной космической станции», — говорится в сообщении.
В Мособлизбиркоме напомнили, что Олег Кононенко вошел в состав Совета депутатов подмосковного Королёва по итогам выборов, которые проходили 6. 7 и 8 сентября текущего года.

Отмечается, что Олег Кононенко поставил новый мировой рекорд по суммарному времени пребывания в космосе: за пять экспедиций он налетал 1 111 суток.

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#космос
#совет депутатов
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Расписание на Белорусском и Савёловском направлениях изменится 27-30 сентября
24 сентября 2024, 14:36

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения ряда пригородных поездов на Белорусском и Савёловском направлениях, включая электрички МЦД-1 и аэроэкспрессы до и от Шереметьево, изменится в предстоящие выходные из-за работ по модернизации железнодорожной инфраструктуры, сообщает пресс-служба Минтранса Московской области со ссылкой на МЖД.
«С 20:20 27 сентября до 4:00 30 сентября будут проводиться работы по переключению станции Москва-Пассажирская-Смоленская на цифровую систему управления движением. В связи с этим у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, количество остановок и длина маршрута», — говорится в сообщении.
Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и уточнять актуальное расписание. Его размещают на информационных табло на вокзалах и станциях, кроме того, посмотреть график движения электричек можно онлайн — на сайте РЖД или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

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