В Домодедове поставили на кадастр школу-новостройку на 1650 мест

27 августа 2025, 09:26

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Школу, рассчитанную на 1650 учеников, построили в жилом комплексе «Прибрежный Парк» на территории селя Ям округа Домодедово. Новостройка получила кадастровый номер. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.





Общая площадь трёхэтажного здания школы составляет около 21 тысячи квадратных метров. Там смогут одновременно учиться 66 классов по 25 человек.





«В школе расположены универсальные учебные кабинеты, кабинеты-лаборатории для предметов естественнонаучного цикла, мастерские, кабинет кулинарии и помещения для групп продлённого дня», — говорится в сообщении.