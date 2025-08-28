Глава Раменского Малышев проверил обновлённый участок дороги в деревне Поповка
В деревне Поповка на улице Заозёрной обновили участок дороги протяжённостью 840 м. Качество ремонта оценил за рулём автомобиля глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Всего в планах на этот год – отремонтировать в Раменском 81 дорожный объект.
«Площадь покрытия составляет 5490 кв. м. Провели фрезерование и укладку нового асфальта. Эта дорога пользуется большим спросом, так как рядом рассоложено много СНТ. Два года назад здесь сделали тротуар, а в этом году включили в план ремонта и саму дорогу. Теперь жителям станет гораздо комфортнее», – отметил директор МКУ «Раменские автомобильные дороги» Дмитрий Соколов.В рамках благоустройства вблизи дорожных знаков опиливают деревья. Установлены искусственные неровности. Скоро будет нанесена разметка. Как отметили представители дорожных служб, гарантийный срок нового асфальтового покрытия – 8 лет.