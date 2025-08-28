Глава Раменского Малышев проверил обновлённый участок дороги в деревне Поповка

28 августа 2025, 14:50

Фото: Раменский медиацентр

В деревне Поповка на улице Заозёрной обновили участок дороги протяжённостью 840 м. Качество ремонта оценил за рулём автомобиля глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





Всего в планах на этот год – отремонтировать в Раменском 81 дорожный объект.

«Площадь покрытия составляет 5490 кв. м. Провели фрезерование и укладку нового асфальта. Эта дорога пользуется большим спросом, так как рядом рассоложено много СНТ. Два года назад здесь сделали тротуар, а в этом году включили в план ремонта и саму дорогу. Теперь жителям станет гораздо комфортнее», – отметил директор МКУ «Раменские автомобильные дороги» Дмитрий Соколов.