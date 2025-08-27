Дубненские дети прошли полосу препятствий под руководством именитой легкоатлетки

27 августа 2025, 17:52

Видео: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Участница телешоу «Суперниндзя», «Титаны» и «Гладиаторы», мастер спорта по лёгкой атлетике Анна Иванова провела в одном из дворов Дубны мастер-класс для детей по преодолению полосы препятствий. Об этом рассказали в пресс-службе администрации наукограда.





Несколько десятков школьников собрались испытать свои силы под руководством серебряного призёра чемпионата Европы по гонкам с препятствиями. Её пригласил совет дома №9 по улице Тверской. Для занятий было задействовано оборудование детской площадки во дворе – горки, турники, брусья, рукоходы и качели.

«Мы показали, как можно использовать имеющиеся во дворе спортивные снаряды. А кому-то помогли сделать первый шаг к спорту и здоровому образу жизни», – сказал председатель совета дома Евгений Шипулин.