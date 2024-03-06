«Как мешок картошки»: Имитирующей оргазм с партнером три года подряд женщине дали совет

Ученые из швейцарского Федерального технологического института в Цюрихе (ETH) представили инновационный метод извлечения золота из электронных отходов, который использует для этих целей белковую фибрилловую губку, полученную из сыворотки после производства сыра. Результаты их работы были представлены в статье под названием «Извлечение золота из электронных отходов с помощью амилоидных аэрогелей пищевых отходов», опубликованной в журнале Advanced Materials.