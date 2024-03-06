«Как мешок картошки»: Имитирующей оргазм с партнером три года подряд женщине дали совет

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Секс-коуч Лаура Коллинз дала совет женщине, которая имитирует оргазм со своим партнером уже более трех лет. Историю женщины публикует издание Metro.
Читательница поделилась, что ее мужчина не догадывается об обмане, а правда может причинить ему боль. Читательница хотела бы перестать притворяться, но выйти из этого круга уже не может. Помимо этого, она призналась, что ее партнер не очень любит экспериментировать в постели.
Женщина отметила, что в остальных аспектах бойфренд ее устраивает, но появляются грустные мысли о том, что придется так провести всю жизнь.
Коллинз ответила, что не нужно ждать от партнера действий, приводящих к кульминации, и при этом, лежать«как мешок картошки».
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«Мы редко занимаемся сексом не в миссионерской позе, никаких спонтанности и восторга. Всегда в кровати, всегда скучно и предсказуемо. Иногда он пыхтит полчаса, и я не могу дождаться, когда он достигнет оргазма», — поделилась женщина, добавив, что достигает оргазма только при мастурбации.
Коллинз ответила, что не нужно ждать от партнера действий, приводящих к кульминации, и при этом, лежать«как мешок картошки».
«Возьмите ответственность за ваш сексуальный отклик и расскажите ему, что вас заводит, а что нет. Вы симулировали все это время. Теперь он уверен, что все прекрасно. Вы точно знаете, что доводит вас до оргазма — поделитесь же с ним этим знанием, проблема точно связана с секретом», — порекомендовала эксперт.Секс-коуч также посоветовала проявлять инициативу самостоятельно, к примеру, попробовать соблазнить партнера не в спальне.
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Алина Юрчак