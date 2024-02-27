Хирург Умнов назвал шампанское «убийцей с салютом»

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Преподаватель медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов заявил, что шампанское вредно для здоровья, поскольку оно «бьёт» по печени и ухудшает зрение.
«Шампанское — «убийца с салютом». Это не такой уж слабоалкогольный напиток. При этом в нём содержатся пузырьки углекислого газа, помогающие алкоголю быстрее всасываться в кровь, из-за чего человек пьянеет быстрее, чем от других спиртных напитков. Пузырьки пагубно влияют на стенки и слизистую желудка, повышают кислотность среды, что чревато язвой», — добавил в беседе с NEWS.ru Умнов.
Также напиток может способствовать развитию диабета второго типа, может провоцировать мигрени и неконтролируемое поведение.
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