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Врач раскрыла неожиданную причину, провоцирующую болезни сердца

Стоматолог Мартынова: кариес может привести к болезням сердца
27 февраля 2024, 18:09
Фото: iStock/wildpixel

Фото: iStock/wildpixel

К развитию заболеваний сердца может привести кариес. Об этом рассказала стоматолог-терапевт, пародонтолог Елена Мартынова
Она пояснила, что кариес вызывают стрептококки. Именно они разрушают зуб и создают в ротовой полости хронические очаги инфекции, из-за чего происходит снижение местного иммунитета, а бактерии легко попадают в организм.

«При попадании в кровоток эти бактерии способны вызвать воспаление в тканях сердца и суставов», — предупредила Мартынова в беседе с «Газетой.ru».


Она также добавила, что стрептококки могут провоцировать ангины и отиты. Поэтому, по ее словам, если кариес лечить не лечить, то человек чаще будет болеть ОРЗ.

Кроме того, специалист отметила, что именно кариес может вызвать проблемы с желудком и печенью. Мартынова объяснила, что из-за повреждения зубов человек хуже прожевывает пищу.

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Названа неожиданная польза фисташек
Биолог Созыкин заявил о способности фисташек повышать либидо
27 февраля 2024, 17:35

Фото: istockphoto.com/Maryna Iaroshenko

Доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения Александр Созыкин заявил, что фисташки способствуют повышению либидо.
По его словам, в этом продукте содержатся такие важные элементы, как белки, углеводы, клетчатка, витамины В1-тиамина, В4-холина, В5-пантотеновой кислоты и т. д.

«Для обоих полов при регулярном употреблении фисташковых косточек характерно повышение либидо, а у мужчин потенции. Доказано экспериментально, что регулярное употребление фисташек увеличивает подвижность и активность сперматозоидов, что повышает возможность зачатия ребенка», — добавил в беседе с «Известиями» специалист.

Также продукт рекомендуется употреблять в качестве перекуса из-за его калорийности.

Ранее Диетолог Полина Журавлева заявляла об «энергетических» свойствах имбиря, содержащего гингерол, который помогает взбодриться.

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Психолог Хорс: позитивное мышление может привести к депрессии
Психолог Хорс объяснил, чем опасно позитивное мышление
27 февраля 2024, 15:53

Фото: IStock/KatarzynaBialasiewicz

Позитивное мышление и отказ от негативных эмоций может привести к депрессивным состояниям. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказал кандидат психологических наук, практикующий психолог, писатель Михаил Хорс.
По словам специалиста, на тренингах личностного роста часто призывают к постоянному позитиву и целеустремлённости. Однако полное отсутствие отрицательных эмоций и чувств – признак психического отклонения.
«Человек рождён для того, чтобы испытывать разные эмоции: положительные и отрицательные. Есть небольшая категория людей, которые всегда счастливы, это люди психически нездоровые. А психически здоровый человек – это человек, который когда-то рад, счастлив, а когда-то подавлен, расстроен», — сказал собеседник.
Хорс подчеркнул, что положительных эмоций в жизни должно быть больше отрицательных. Но когда человек пытается полностью уйти от негатива, это может привести к психологическим проблемам.
«Крайность, к которой призывают многие адепты позитивного мышления, — всегда быть радостным и воодушевленным, – для подавляющего большинства людей невозможна. И в этом опасность. Люди начинают верить гуру позитивного мышления и требовать от себя постоянного удовлетворения жизнью. Но когда они не могут этого добиться, появляется недовольство собой, злость на себя, мнение, что они какие-то плохие, и это приводит к появлению, в том числе, депрессивных состояний», — заключил психолог.
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#эмоции
#здоровье
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«Опасность и польза»: эксперт рассказала, как капуста влияет организм людей старше 50 лет
Врач Соломатина пояснила, почему после 50 лет опасно есть квашеную капусту
27 февраля 2024, 15:31

Фото: istock / Ildar Imashev

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что капусту не стоит употреблять пожилым людям и пациентам с заболеваниями ЖКТ.

Она отметила, что не стоит есть капусту при панкреатите, гастрите и язве желудка. Также стоит избегать этот овощ людям, страдающим от болезней щитовидной железы. Эксперт поясница, что при гипотиреозе снижается выработка гормонов, капуста же замедляет этот процесс еще сильнее.

«Но если человек находится на гормонозаместительной терапии, то у него этот дефицит компенсируется», — отметила врач.
Соломатина также порекомендовала отказаться от капусты людям после 50 лет. Она утверждает, что если человек раньше ел мало капусты, стоит добавлять это продукт в рацион постепенно. Капуста может вызывать метеоризм и вздутие живота, обратила внимание диетолог.

Она отметила, что капуста полезна для похудения как в сыром виде, так и в тушеном или квашеном. По словам Соломатиной, в квашеной капусте содержится тартроновая кислота, которая блокирует переход углеводов в жир. Помимо этого, она обеспечивает клетки энергией и улучшает метаболические процессы. Тушеная капуста хорошо насыщает организм, а также замедляет активность гормона голода — грелина.

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#эксперт
#врач
#диетолог
#человек
#переход
#дефицит
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С начала года свыше 1,5 юных спортсменов прошли обследования в НИКИ детства
27 февраля 2024, 15:17

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Более 1,5 тыс. юных спортсменов из Подмосковья прошли обследование в Центре спортивной медицины НИКИ детства. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В Центре спортивной медицины НИКИ детства спортсменам проводилось углубленное медицинское обследование.

«Юные спортсмены в возрасте от 7 до 16 лет из Московской области проходят у нас плановое углубленное медицинское обследование. В Центре спортивной медицины НИКИ детства ребята сдают анализы и проходят полную диагностику, в том числе ЭКГ, ЭхоКГ, рентген, а также получают консультации 12 специалистов. Продолжительность обследования для одного ребенка не более 3 часов», — поделилась руководитель Центра по спортивной медицине Института Дарья Коледова.

Стоит отметить, что благодаря комплексному обследованию спортсмены смогли получить допуск ​к тренировкам и соревнованиям.

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#консультации
#спортсмены
#здоровье
#подмосковье
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Учёные создали нейросеть, помогающую определить оспу обезьян
27 февраля 2024, 15:11

Фото: istockphoto.com/metamorworks

Российские и индийские учёные разработали нейросеть, которая может определить оспу обезьян с точностью более 90%.
Отмечается, что такое опасное заболевание, как оспа обезьян, симптоматически напоминает другие болезни, поэтому диагностировать его точно очень важно.

«С коллегами из Индии мы обучили искусственную нейронную сеть определять по фотографиям поражённых участков кожи, заражён пациент оспой обезьян или нет. Это опасное заболевание, и его несвоевременная диагностика может привести к очень серьёзным последствиям для организма человека и общества», — заявил в беседе с RT ассистент кафедры автоматики и процессов управления СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Георгий Ефименко.

Для того, чтобы использовать нейросеть врачу нужно будет установить специальное приложение на телефон. Далее фото поражённого участка кожи загружается в программу, которая анализирует снимок и выдаёт результат, точность которого составляет до 93,4%.

А эволюционные биологи и экотоксикологи из Принстонского университета исследовали жизнь волков, оставшихся в окрестностях Чернобыля, в условиях воздействия радиоактивных частиц. Как передают argumenti.ru, исследователи пришли к выводу, что иммунная система животных изменилась и стал сравнима иммунитетом больных раком, проходящих лучевую терапию.

Ранее международная команда астрономов совершила открытие, заглянув в далекое космическое прошлое с помощью мощнейшего телескопа Уэбба и обнаружив раннюю галактику, которая оказалась похожа на наш Млечный Путь. Учёные назвали её «Светлячок».

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#диагностика
#болезни
#оспа обезьян
#наука
#медицина
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В Черноголовке стали применять инновационный метод реабилитации после инсульта
27 февраля 2024, 14:44

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В отделении реабилитации Черноголовской больницы начали применять новую методику реабилитации пациентов, перенёсших инсульт. Речь идёт о транскраниальной магнитной стимуляции, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Этот комплекс предназначен для использования при раннем и позднем восстановительном периоде после инсульта. С помощью магнитного поля мы изменили возбудимость отдельных участков коры головного мозга и их функциональное взаимодействие. Методика позволяет стимулировать нервные клетки в пострадавших участках мозга, что приводит к их активации и восстановлению утраченных функций», – разъяснила врач-реабилитолог Черноголовской больницы Анна Ворфоломеева, слова которой приводит пресс-служба.
Как отметила врач, с помощью транскраниальной магнитной стимуляции врачам удалось практически полностью устранить постинсультные симптомы у первого пациента, страдавшего нарушениями речи, ограниченностью движении, повышенной тревожностью и проблемами со сном.

Для полного восстановления подвижности конечности мужчина пройдёт еще несколько этапов лечения новым методом. Реабилитация в больнице Черноголовки проводится бесплатно по полису ОМС.

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#здоровье
#больница
#здравоохранение
#черноголовка
#врачи
#пациенты
#инсульт
#реабилитация
#московская область
#подмосковье
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Подмосковную пенсионерку с аневризмой аорты доставили в больницу на вертолёте
27 февраля 2024, 14:27

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

65-летнюю жительницу Электростали со смертельно опасным диагнозом — аневризмой аорты — эвакуировали в профильное медучреждение на санитарном вертолёте подмосковного центра медицины катастроф, безопасность посадки вертолёта на специальной площадке обеспечили работники Мособлпожспаса, сообщает пресс-служба ведомства.
«Женщина проходила лечение в Ногинской центральной районной больнице. В связи с опасностью её состояния было принято решение оперативно перевезти пациентку в столичный Центр трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова. На вертолётную площадку женщину привезли в машине скорой помощи. Безопасную посадку вертолёта обеспечили спасатели и пожарные. Они же помогли медикам перенести пациентку в вертолёт», — говорится в сообщении.
Перелёт прошёл успешно, женщину передали медицинским специалистам.

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#медицина
#здравоохранение
#электросталь
#ногинск
#спасатели
#мособлпожспас
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Подмосковные врачи удалили женщине опухоль матки размером 20 см
27 февраля 2024, 12:04

Фото: Georgiy Datsenko

Бронницкие врачи удалили пациентке 20-сантиметровую опухоль матки. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
43-летняя женщина поступила в больницу с жалобами с сильной слабостью, головокружением и ноющими болями в области живота. В ​ходе осмотра у нее обнаружили ​огромную опухоль матки.

«Операция происходила через разрез, соответствующий размерам опухоли, так как иначе извлечь новообразование, соответствующее сроку беременности 6 месяцев, было бы невозможно. В результате проведенной операции, которая длилась около 2 часов, гигантская миома была удалена, а матку женщине удалось сохранить. Новообразование было направленно на гистологическое исследование», — поделился врач акушер-гинеколог Бронницкой больницы Николай Арушанян.

Стоит отметить, что в настоящий момент женщину уже выписали. Врачи настоятельно рекомендуют посещать плановую диспансеризацию.

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#врачи
#операция
#женщина
#опухоль
#больницы
#бронницы
#подмосковье
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В больницы Подмосковья закупят около 140 единиц тяжёлого медоборудования
27 февраля 2024, 10:13

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Почти 140 единиц тяжёлой диагностической аппаратуры планируется закупить в этом году для больниц Московской области, на эти цели выделят более четырёх с половиной миллиардов рублей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«Мы закупаем тяжелое медицинское оборудование, чтобы заменить устаревшие аппараты на современные, а также открыть новые кабинеты там, где это требуется. В этом году в наших планах приобрести 137 единиц такой техники на сумму свыше 4,6 млрд рублей», — цитируются в сообщении слова первого зампреда подмосковного правительства Светланы Стригунковой.
Всего планируется купить два ангиографа, пять аппаратов КТ, десять аппаратов МРТ, 15 флюорографов, 20 маммографов и 85 рентген-аппаратов. Новое оборудование поступит в Московский областной онкодиспансер, МОНИКИ им. Владимирского, больницы Лобни, Истры, Воскресенска, Солнечногорска, Ступина, Одинцова, Химок, Красногорска, Домодедова и др.

Медицинское оборудование закупается по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва в рамках национального проекта «Здравоохранение».

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#медицинское оборудование
#светлана стригункова
#здравоохранение
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#московская область
#подмосковье
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