Врач раскрыла неожиданную причину, провоцирующую болезни сердца

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К развитию заболеваний сердца может привести кариес. Об этом рассказала стоматолог-терапевт, пародонтолог Елена Мартынова
Она пояснила, что кариес вызывают стрептококки. Именно они разрушают зуб и создают в ротовой полости хронические очаги инфекции, из-за чего происходит снижение местного иммунитета, а бактерии легко попадают в организм.
Она также добавила, что стрептококки могут провоцировать ангины и отиты. Поэтому, по ее словам, если кариес лечить не лечить, то человек чаще будет болеть ОРЗ.
Кроме того, специалист отметила, что именно кариес может вызвать проблемы с желудком и печенью. Мартынова объяснила, что из-за повреждения зубов человек хуже прожевывает пищу.
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«При попадании в кровоток эти бактерии способны вызвать воспаление в тканях сердца и суставов», — предупредила Мартынова в беседе с «Газетой.ru».
Кроме того, специалист отметила, что именно кариес может вызвать проблемы с желудком и печенью. Мартынова объяснила, что из-за повреждения зубов человек хуже прожевывает пищу.
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Элина Позднякова