Онищенко заявил о возможном более тяжёлом течении ОРВИ в начале весны

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Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что в начале весны подъёмов заболеваемости респираторных заболеваний обычно не бывает, однако протекать они могут в это время наиболее тяжело.
«Зима – это тяжёлое испытание для любого организма. Общая усталость, слабость, исчерпание сил, которые копили весь год. На фоне этого общего ослабления защиты и сил организма, все те заболевания, которые мы встретим, совершенно точно будут протекать тяжелее и, может быть, более выражено, чем если бы это было в начале осени или даже в середине зимы», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Онищенко.В этой связи он рекомендовал больше следить за здоровьем своего организма: одеваться по погоде, правильно питаться, достаточно спать, принимать витамины при необходимости.
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Мелисса Тимофеева