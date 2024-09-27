Как найти идею для успешного проекта, расскажут на бесплатных курсах для работодателей

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Работодателей и сотрудников зовут на бесплатные образовательные курсы по нацпроекту «Производительность труда». Мероприятие подготовили по программе «Рационализатор».
Основная цель программы, рассказать о методике разработки различных проектов, включая рационализаторские и инновационные. В ходе обучения эксперты сформируют индекс к рационализаторской деятельности. Участников научат искать, внедрять и развивать идеи, а также помогут улучшить профессиональные навыки.
Дополнительный поток обучения по востребованным темам запускают АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» и АНО «Корпоративная сетевой академия» запускают дополнительный поток обучения.
Участие в дополнительном потоке программы «Рационализатор» бесплатное и проходит в дистанционном формате.
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Дополнительный поток обучения по востребованным темам запускают АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» и АНО «Корпоративная сетевой академия» запускают дополнительный поток обучения.
«Заявки принимаются в срок до 30 сентября 2024 года на электронную почту: mp@rt-academy.ru», — сообщает пресс-служба Министерства экономического развития РФ.
Участие в дополнительном потоке программы «Рационализатор» бесплатное и проходит в дистанционном формате.
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Лия Мурадьян