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Молодёжь Подмосковья пригласили принять участие в проекте «ЭтНик: кадры решают»

16 сентября 2024, 13:57
Фото: iStock/Ridofranz

Фото: iStock/Ridofranz

Проект «ЭтНик: кадры решают», направленный на формирование кадрового резерва этнокультурного сектора, запустил АНО «Ресурсный центр в сфере национальных отношений» для молодых людей в возрасте от 21 года до 35 лет, заявки принимаются до 15 ноября, сообщает пресс-служба Федерального агентство по делам национальностей.
«К участию приглашается молодёжь, заинтересованная в деятельности в сфере межнациональных отношений. Участники смогут разрабатывать этнокультурные проекты, обмениваться знаниями, методиками, профессиональными компетенциями и успешными практиками», — говорится в сообщении.
Проект будет реализовываться в три этапа, последний из которых включает в себя шестидневное очное обучение в Москве и участие в конференции «Устойчивое развитие этнокультурного сектора».



Подробная информация о проекте размещена на сайте Ресурсного центра в сфере национальных отношений.

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#россия
#кадры
В Химках прошёл семейный чемпионат по рыбной ловле
16 сентября 2024, 14:11

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки

В городском округе Химки прошёл семейный чемпионат по рыбной ловле «Папа, мама, я — рыболовная семья». В мероприятии приняли участие 230 любителей активного отдыха. Соревнования проводились на берегу канала имени Москвы в парке «Экоберег», сообщает пресс-служба администрации городского округа Химки.
Чтобы выиграть, нужно было поймать самую крупную рыбу. Победителем стала семья Ивановых с уловом 1,5 кг. Второе место заняла семья Царёвых с результатом 955 г. Третьими стала семья Филипчиковых, их общий улов составил 950 г.

Самыми распространёнными обитателями канала были окунь, судак и лещ.

«Рыбалка для нас не просто хобби, это возможность создать незабываемые воспоминания. Наша цель — популяризация рыбной ловли, не только, как достойного хобби для пап, но и как формы воспитания их ребятишек. Для участия в нём, мы приглашали родителей с детьми, которые любят рыбалку», — рассказал организатор мероприятия, создатель рыболовного клуба «Химкинские акулята» Александр Пилипенко.
Участники приехали со своими снастями и отличным настроением, готовые соревноваться и приятно проводить время. Они делились секретами успешной рыбалки и рассказывали забавные истории.

Отметим, что этот чемпионат проводится ежегодно. Мероприятие получило поддержку неравнодушных спонсоров и администрации города, которые предоставили средства и призы для участников.

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#рыбалка
#семья
#соревнования
#химки
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В Московской области начала свою работу восемнадцатая библиотека нового поколения
16 сентября 2024, 13:22

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

В Пушкинском городском округе, в Ивантеевке, 14 сентября состоялось открытие Центральной библиотеки имени И. Ф. Горбунова. Это восемнадцатая модельная библиотека в Московской области, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
«Это вторая в Ивантеевке и восемнадцатая в Московской области модельная библиотека. Ее проект победил в конкурсе нацпроекта „Культура“ в 2023 году. В обновленной библиотеке есть все, что требуется по федеральному стандарту: дизайнерский ремонт, современное мультимедийное оборудование, новая мебель и книги, функциональное зонирование пространства, бесплатный wi-fi и многое другое. Кроме того, оборудована музейная зона „Гостиная Горбунова“ в честь знаменитого актера Александринского театра Ивана Федоровича Горбунова, родившегося в Ивантеевке. В экспозиции, созданной в сотрудничестве с РГБ и Музеем русской драмы в Александринском театре Санкт-Петербурга, размещены афиши выступлений И. Ф. Горбунова и спектаклей с его участием. Это пример бережной работы учреждений с Культурными кодами, когда современные пространства подчёркивают свою идентичность, рассказывают жителям о знаменитых земляках — важная работа», — отметил министр культуры и туризма региона Василий Кузнецов.

Библиотека названа в честь русского писателя и актёра Ивана Фёдоровича Горбунова (1831–1895). В обновлённом пространстве библиотеки открыт музей «Гостиная Горбунова» с интерактивным оборудованием для экскурсий и воспроизведения записей спектаклей, а также художественная галерея. Также было закуплено 3757 книг.

С 2024 года реализуется региональный проект по созданию модельных библиотек. В 2024–2026 годах планируется модернизация ещё 15 библиотек за счёт средств бюджета Московской области. Важность этого проекта подчёркивается увеличением посещаемости библиотек. Количество посетителей библиотек региона увеличилось в среднем на 30% за год. Кроме того, в подмосковных библиотеках внедряются новые подходы к работе, предоставляются новые возможности для читателей, расширяется спектр услуг.

Министерство культуры и туризма Московской области напоминает, что в регионе действует 921 библиотека.

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#подмосковье
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#библиотеки
#московская область
#ивантеевка
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Расписание электричек МЦД-3 и Ленинградского направления изменится с 17 сентября
16 сентября 2024, 13:13

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения пригородных электропоездов, курсирующих на МЦД-3 и Ленинградском направлении, изменится с 17 сентября по 11 октября из-за дорожных работ, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МТППК.
«В указанный период будет проводиться модернизация первого главного пути на перегоне между станциями Лихославль и Дорошиха. В связи с эти расписание электричек изменится, некоторые составы отменят», — говорится в сообщении.
Уточнить актуальное расписание пассажиры могут на станциях, входящих в сферу деятельности Московско-Тверской пригородной пассажирской компании, а также на официальном сайте РЖД и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».

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#график
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В Московской области готовятся к отопительному сезону
16 сентября 2024, 13:03

Фото: Министерство энергетики Московской области

Активно готовится теплоснабжающее хозяйство региона к отопительному сезону 2024/2025. В рамках контроля за процессом подготовки, специалисты ведомства посетили котельную ГЭМЗ в Солнечногорске, сообщает Министерство энергетики Московской области.
Котельная ГЭМЗ отвечает за отопление и горячее водоснабжение более 9 тысяч потребителей, включая 52 многоквартирных дома и 4 социальных учреждения. Установленная мощность котельной составляет 80,0 Гкал/час, в то время как присоединенная нагрузка составляет 31,861 Гкал/час.

Во время визита мониторинговой группы были обозначены конкретные рекомендации по подготовке к сезонному отоплению. В частности, для обеспечения безаварийной работы в зимний период запланированы срочные меры по устранению недостатков в насосном и котловом оборудовании котельной.

Кроме того, представители областного Минэнерго проверили ход замены участка трубопровода теплоснабжения от котельной ГЭМЗ, который ранее был включен в Государственную программу Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и обращения с отходами» на 2023–2028 годы.

Планируется, что работы завершаются до конца текущего года. На период их выполнения теплоснабжение жителей осуществляется с использованием резервной линии, что минимизирует риски в преддверии отопительного сезона.

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#подмосковье
#отопление
#котельная
#теплоснабжение
#водоснабжение
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Расчётный центр оповещает должников с помощью оранжевых уведомлений
16 сентября 2024, 12:54

Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области

В середине сентября жители Московской области, имеющие долг за коммунальные услуги свыше 8 тысяч рублей и не оплачивавшие счета более двух месяцев, получат уведомление о задолженности. Это предупреждение служит напоминанием о необходимости погасить долг и предупреждает о возможных последствиях, таких как начисление пени, отключение коммунальных услуг и судебные разбирательства, сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Своевременная оплата коммунальных услуг гарантирует сохранение льгот и субсидий в полном объёме.

Чтобы оплатить долг, можно воспользоваться следующими способами:
  • Оплатить долго за август по графе «Итого к оплате», не дожидаясь получения уведомления.
  • Погасить долг с помощью штрих-кода на квитанции или по номеру лицевого счёта.
Без комиссии можно оплатить долг через личный кабинет на сайте МосОблЕИРЦ или через мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн» и в клиентских офисах расчётного центра.

Если долг будет погашен до получения уведомления, повторная оплата не потребуется.

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#долги
#коммунальные платежи
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Шлепнул сына и хотел еще одну жену: наследник Жириновского раскрыл истинную причину разрыва родителей
16 сентября 2024, 12:44

Фото: сайт Госдумы

Основатель ЛДПР Владимир Жириновский является отцом троих детей. Его младший сын Олег Эйдельштейн родился вне брака. На днях он дал интервью телеканалу НТВ, в котором поделился своими воспоминаниями о родителе. О том, что рассказал о политике его внебрачный наследник расскажет редакция «Радио 1».

Сын Жириновского рассказал об агрессии отца


Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

В интервью телеканалу Олег Эйдельштейн рассказал, что Владимир Жириновский был строг к нему и часто демонстрировал агрессию.

«Кажется, у мамы была своя история, и когда она заметила, как Владимир Вольфович выражает свою усталость негативно, она решила уйти, собрав вещи. Через месяц мы съехали», — рассказал он.

Вспоминая детство, Олег отметил случай, когда, играя с часами, получил от отца.

«Я взял часы поиграть, и он меня шлепнул. Сейчас я был бы рад любому его шлепку, но на тот момент я был недоволен», — поделился воспоминаниями сын Жириновского.

Он также добавил, что именно после того, как отец поднял на него руку, мать собрала вещи и покинула дом.

Наследник политика также считает, что приоритетами его отца всегда была работа.

«Давайте будем честными, отец любил двух женщин — Россию и партию», — заявил Эйдельштейн.

Личная жизнь Жириновского


Фото: сайт Кремля


Единственной законной супругой Владимира Жириновского была Галина Лебедева, которая в 1971 году родила ему сына Игоря. Отношения супружеской пары были далеки от идеала. Они даже разводились и несколько лет вообще не общались. Именно в этот период Жириновский успел обзавестись внебрачными детьми.

В 1983 году у лидера ЛДПР родилась дочь Анастасия, а в 1986 году на свет появился младший сын — Олег. Его родила Жанна Газдарова, с которой Владимир Вольфович познакомился во время отдыха на Кубе.

Политик признавался, что, если бы в стране разрешали многоженство, он бы имел еще одну супругу.

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В Подмосковье обновят системы водоснабжения более 760 домов
16 сентября 2024, 12:35

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Обновление систем горячего и холодного водоснабжения проводят в многоквартирных домах Московской области, в план на текущий год внесено 762 объекта, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.
«Капитальный ремонт систем водоснабжения является важнейшим элементом комплексной модернизации жилого фонда Подмосковья. Мы стремимся не просто обновить инженерные коммуникации, но и обеспечить жителей высококачественным и бесперебойным водоснабжением», — отметил глава областного МинЖКХ Антон Велиховский.
Он добавил, что современные трубы, которые устанавливают в многоквартирных домах в ходе капитального ремонта, рассчитаны на 25-30 лет службы.

В перечень работ входит также промывка трубопроводов и проведение гидравлических испытаний. Кроме того, проводится изоляция трубопроводов для уменьшения потери тепла.

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#московская область
#подмосковье
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Минэкологии согласилось с администрацией Красногорска по вопросу загрязнения земель
16 сентября 2024, 12:34

Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области

Министерство экологии Московской области сообщило, что поддержало иск администрации городского округа Красногорск о расторжении договора аренды земельного участка, где были нарушены правила обращения с отходами.
В ходе выездной проверки в деревне Гольево инспекторами экологического надзора было обнаружено, что арендатор участка, компания «Кронверк», не соблюдала целевое использование земли и допустила её захламление.

Участок был предназначен для размещения офисных зданий, но во время осмотра были найдены строительные отходы, а также временное сооружение из профлиста, используемое для приёма металлолома.

Кроме того, были замечены признаки планировки территории с использованием строительного мусора и грунта.

После проведения контрольных мероприятий компании «Кронверк» было выдано предупреждение о недопустимости нарушения обязательных требований. Администрация округа совместно с министерством будет стремиться к расторжению договора аренды.

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«Корм со стола»: зоопсихолог рассказала о правильном кормлении кошек
Зоопсихолог Сиротина: кошачий рацион составляется на основе особенностей кошки
16 сентября 2024, 12:19

Фото: istockphoto/Konstantin Aksenov

Кошачий рацион составляется исходя из индивидуальных особенностей питомца, рассказала в беседе с «Радио 1» зоопсихолог Ангелина Сиротина, отвечая на вопрос о правильном кормлении кошек.
Собеседница отметила, что при составлении рациона нужно исходить из так называемой статусной группы животного — котята, взрослые, молодые, пожилые, с индивидуальными особенностями здоровья.

«Рацион составляется из индивидуальных особенностей организма», — прокомментировала Сиротина, добавив, что при сомнениях в кошачьем здоровье необходимо обследовать животное.
В частности, речь идет о почках, печени, поджелудочной железе, общем анализе крови.

«Если с кошкой все в порядке, она всеядна и может кушать как сухой корм, так и натуральные продукты, то можно давать и то, и другое», — добавила Сиротина.
Она резюмировала, что так называемый «корм со стола» не подходит кошке в принципе.

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