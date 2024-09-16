Молодёжь Подмосковья пригласили принять участие в проекте «ЭтНик: кадры решают»

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Проект «ЭтНик: кадры решают», направленный на формирование кадрового резерва этнокультурного сектора, запустил АНО «Ресурсный центр в сфере национальных отношений» для молодых людей в возрасте от 21 года до 35 лет, заявки принимаются до 15 ноября, сообщает пресс-служба Федерального агентство по делам национальностей.
«К участию приглашается молодёжь, заинтересованная в деятельности в сфере межнациональных отношений. Участники смогут разрабатывать этнокультурные проекты, обмениваться знаниями, методиками, профессиональными компетенциями и успешными практиками», — говорится в сообщении.Проект будет реализовываться в три этапа, последний из которых включает в себя шестидневное очное обучение в Москве и участие в конференции «Устойчивое развитие этнокультурного сектора».
Подробная информация о проекте размещена на сайте Ресурсного центра в сфере национальных отношений.
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