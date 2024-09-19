В Московской области будет внедрена система оценки и ранжирования управляющих компаний

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
Обсуждение критериев и механизмов оценки руководителей управляющих организаций состоялось в областном Правительстве в рамках стратегической сессии «Команду делают люди. Трансформация к лучшему», организованной Министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Эффективность работы управляющей компании напрямую зависит от ее руководителя. Он задает общее направление развития, организует работу, а также мотивирует и контролирует сотрудников. Сегодня важно управляющим компаниям выстраивать диалог с жителями и отвечать их запросам. Только слаженная работа и квалифицированные кадры разных уровней профильной подготовки могут обеспечить качественный результат», — сообщил заместитель Председателя Правительства — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
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