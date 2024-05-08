Как накопить на вторую пенсию: советы финансиста

Чтобы получить дополнительную пенсию, нужно заключить договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ), выбрать накопительную программу и на регулярной основе вносить деньги на свой пенсионный счет. Об этом рассказала эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко в беседе с «Прайм».