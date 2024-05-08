Как накопить на вторую пенсию: советы финансиста

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Чтобы получить дополнительную пенсию, нужно заключить договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ), выбрать накопительную программу и на регулярной основе вносить деньги на свой пенсионный счет. Об этом рассказала эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко в беседе с «Прайм».
НПФ инвестирует средства россиян и накапливает полученный доход. Для выбора правильного фонда, стоит проверить наличие у него лицензии на сайте Центробанка, а на сайте Агентства страхования вкладов — регистрацию в системе гарантирования прав застрахованных лиц.
Эксперт добавила, что взносы, включая результат инвестирования общей суммой до 2,8 миллиона рублей не пропадут даже в случае банкротства/лишения фонда лицензии, поскольку деньги застрахованы государством.
Также можно стать участником новой программы долгосрочных сбережений — она обладает своей спецификой, а главный плюс — софинансирование накоплений со стороны государства. В программе задействованы не все НПФ, но налоговый вычет в случае подключения будет выше, отметила Дайнеко.
Помимо этого, раз в 5 лет можно переводить деньги в другой НПФ, не теряя процентов. В этом есть смысл, если полученная доходность кажется небольшой.
Однако спешить не стоит, поскольку пенсионные деньги считаются «длинными», и доходность необходимо оценивать в долгосрочной перспективе, подытожила Дайнеко.
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Эксперт добавила, что взносы, включая результат инвестирования общей суммой до 2,8 миллиона рублей не пропадут даже в случае банкротства/лишения фонда лицензии, поскольку деньги застрахованы государством.
Также можно стать участником новой программы долгосрочных сбережений — она обладает своей спецификой, а главный плюс — софинансирование накоплений со стороны государства. В программе задействованы не все НПФ, но налоговый вычет в случае подключения будет выше, отметила Дайнеко.
Помимо этого, раз в 5 лет можно переводить деньги в другой НПФ, не теряя процентов. В этом есть смысл, если полученная доходность кажется небольшой.
Однако спешить не стоит, поскольку пенсионные деньги считаются «длинными», и доходность необходимо оценивать в долгосрочной перспективе, подытожила Дайнеко.
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Алина Юрчак