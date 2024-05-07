Религиозные и общественные деятели поручились за Кеворкову

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Писатель Александр Проханов, журналист Максим Шевченко, правозащитница Ева Меркачёва, юрист Екатерина Гордон и глава Международной ассоциации исламского бизнеса Марат Кабаев поручились за журналистку Надежду Кеворкову, которую обвиняют в оправдании терроризма. Об этом сообщает РИА Новости.
Все они, включая российского религиозного и общественного деятеля Сергея Ряховского и других, направили в Басманный суд Москвы ходатайства, в которых обязуются лично поручиться за Кеворкову. Они подчеркнули, что знают об ответственности с случае нарушения поручительства.
Судья Елена Ленская приняла решение приобщить личные поручительства.
Отметим, что в настоящее время суд рассматривает ходатайство следствия об аресте Кеворковой по уголовному делу об оправдании терроризма.
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Судья Елена Ленская приняла решение приобщить личные поручительства.
Отметим, что в настоящее время суд рассматривает ходатайство следствия об аресте Кеворковой по уголовному делу об оправдании терроризма.
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Анастасия Чинкова