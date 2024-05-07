В Подмосковье зафиксировали самый высокий в России показатель по вводу жилья

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
В Московской области по итогам I квартала текущего года ввели в эксплуатацию 2,7 млн кв. м. жилья. Такими данными поделились в пресс-службе Минжилполитики Подмосковья.
«0,3 млн «квадратов» пришлись на многоквартирные дома, 2,4 млн – на объекты индивидуального жилищного строительства. Это самый высокий показатель среди регионов – 9% от общего ввода жилья по стране», – говорится в сообщении.Как пояснили в министерстве, больше всего квадратных метров многоквартирного жилья ввели в Ленинском городском округе – 203,5 тыс, в городском округе Лыткарино – 24,4 тыс. и в Пушкинском городском округе –19 тыс.
Помимо этого, Раменский, Одинцовский и Истра попали в топ муниципальных образований по объёмам ввода индивидуальных домов.
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Лора Луганская