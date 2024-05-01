Как планка помогает в сексе: Простые упражнения сделают интим намного ярче

Фото: IStock/Anatoliyk
Планка не только укрепляет большинство мышц, но и дает преимущества во время интимной близости, пишет secretmag.ru.
Об этом заявила сексолог из Соединенных Штатов Рэйчел Зар. По ее словам, планка повышает выносливость, придает сил и помогает проявлять больше активности во время секса.
Помимо этого, благодаря упражнению повышается чувствительность нервных окончаний в области половых органов. Такой эффект выявляли даже у людей, который не занимаются спортом профессионально, добавил она.
Чтобы достичь результатов, нужно стоять в планке ежедневно не менее 10 секунд, рассказала врач-физиотерапевт Джанель Хауэлл. Она добавила, что спорт в целом положительно влияет на сексуальную жизнь партнеров.
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Помимо этого, благодаря упражнению повышается чувствительность нервных окончаний в области половых органов. Такой эффект выявляли даже у людей, который не занимаются спортом профессионально, добавил она.
Чтобы достичь результатов, нужно стоять в планке ежедневно не менее 10 секунд, рассказала врач-физиотерапевт Джанель Хауэлл. Она добавила, что спорт в целом положительно влияет на сексуальную жизнь партнеров.
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Алёна Самарева