Врач объяснил, к какой болезни может привести шашлык с алкоголем

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Жажду после шашлыка лучше всего утоляют морсы, несладкие компоты, чаи и вода. При этом от алкоголя и сладких газированных напитков лучше отказаться, посоветовал в беседе с РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи депздрава Москвы Андрей Тяжельников.
Врач заявил, что запивать жирную пищу сладкими газированными напитками – это не только не эффективно при борьбе с жаждой, но и ведёт к набору лишних калорий.
Также опасно запивать шашлык алкоголем, поскольку это негативно сказывается на поджелудочной железе и ведёт к обострению панкреатита.
Тяжельников посоветовал брать на природу как можно больше питья. А выбор стоит сделать в сторону морсов, компотов, воды или чая.
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Также опасно запивать шашлык алкоголем, поскольку это негативно сказывается на поджелудочной железе и ведёт к обострению панкреатита.
Тяжельников посоветовал брать на природу как можно больше питья. А выбор стоит сделать в сторону морсов, компотов, воды или чая.
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Анастасия Чинкова