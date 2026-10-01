Как почистить пуховик дома и сохранить наполнитель

01 октября 2026, 17:16

Стирку можно провести вручную или в машинке при температуре до 30 градусов

Фото: istockphoto / gpointstudio

С наступлением холодов многие достают пуховики, которые за время хранения могли покрыться пятнами. О том, как самостоятельно привести верхнюю одежду в порядок без химчистки, сообщает URA.RU.