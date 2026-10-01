Как почистить пуховик дома и сохранить наполнитель
С наступлением холодов многие достают пуховики, которые за время хранения могли покрыться пятнами. О том, как самостоятельно привести верхнюю одежду в порядок без химчистки, сообщает URA.RU.
Перед чисткой пуховика необходимо проверить рекомендации на бирке. Если стирка запрещена, изделие лучше отдать в химчистку.
Небольшие загрязнения можно удалить сухой салфеткой, после чего обработать пятно слабым мыльным раствором, двигаясь от краев к центру. Жирные следы посыпают содой на 20 минут, затем стряхивают ее и протирают участок влажной тканью. Если загрязнен только один участок, полностью мочить пуховик не стоит: при длительном высыхании внутри может появиться плесень.
Стирать пуховик вручную при температуре до 30 °C с жидким средством для деликатных тканей. Не использовать обычный порошок (он оставляет разводы) и не выкручивать изделие. Прополоскать 2–3 раза, слегка отжать и сушить горизонтально.
При машинной стирке барабан должен вмещать не менее 6 кг. Пуховик помещают в специальный мешок, выбирают деликатный режим или программу для пуховых изделий, устанавливают температуру до 30 градусов и отжим 600–800 оборотов. Для стирки используют жидкое средство. В барабан можно добавить 3–4 теннисных или специальных шарика: они помогают не допустить образования комков наполнителя.
Новое средство предварительно проверяют на незаметном участке ткани, особенно если пуховик цветной.
Сушить изделие на батарее или обогревателе нельзя — это может деформировать ткань и испортить наполнитель. Прямых солнечных лучей также лучше избегать. Пуховик сушат на широких плечиках в хорошо проветриваемом помещении, периодически встряхивая его и разбивая пальцами образовавшиеся комки.
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